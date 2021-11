Nismo hodili zgolj v službo, to je bil način našega življenja

Načrta, da bo kot upokojenec spisal in izdal kakšno večje delo, knjigo, še ni uresničil, ker mu je preveč všeč to, kar zdaj počne: zbira stare razglednice in piše o krajih, upodobljenih na njih, hodi v naravo in želi čim več časa preživeti s šestimi vnuki, s katerimi se, kot pravi, počuti precej mlajšega, kot je v resnici. In brez pretiravanja je tudi videti tako. Pri 74 letih je Boris Dolničar kot nekdanji novinar in urednik buden opazovalec razmer v medijskem prostoru.

»Nismo hodili zgolj v službo, ampak je bil to način našega življenja. Danes se mi zdi, da so tisti, ki še vztrajajo v novinarstvu, na precej negotovi poti. Novinarstvo žal vse bolj postaja piarovstvo. Na eni strani temu botruje politika, na drugi lastniki medijev. Oboji po svoje pritiskajo in vplivajo na novinarsko delo. In če hoče mlad novinar, ki ima družino ali pa si jo želi ustvariti, preživeti, mora mnogokrat pisati in delati po diktatu. To ni pravo novinarstvo. To, kar se v zadnjem času dogaja z mediji in vlogo novinarja v njih, je grozljivo. To je pokop slovenskega novinarstva. Dogajanje z STA in RTVS je zelo nazoren prikaz stanja v slovenskem medijskem prostoru, ki zagotovo vpliva na stanje demokracije v naši družbi. Zato sočustvujem z vsemi novinarji, ki so še pokončni in vztrajajo, objavljajo analitične prispevke, svoje poglede.«