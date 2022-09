Od pionirke morske biologije do dame oceanov

V nadaljevanju preberite:

Udeležila se je prvega potapljaškega tečaja v državi, prvih morskih raziskovalnih taborov v Kvarnerju in prve jugoslovanske odprave v Rdečem morju. Plavala je z morskimi psi, s puško preganjala krokodile v Etiopiji, srečno ubežala številnim vojnam in revolucijam v Afriki in na Bližnjem vzhodu, delala kot novinarka, pomagala ustanavljati Morsko biološko postajo Piran, predvsem pa temeljito podpirala obsežno znanstveno in raziskovalno delo legende slovenske morske biologije, svojega moža Jožeta Štirna. Zdaj Majda Štoviček Štirn zbira svoje številne zapiske in članke, da izda knjigo bogatih spominov.

Rodila se je poleti 1934 v znani slovenski družini Štoviček, ki je imela češke korenine. Študirala je slavistiko in primerjalno književnost na ljubljanski filozofski fakulteti in bila priljubljena študentka utemeljitelja slovenske primerjalne književnosti Antona Ocvirka. Sodelovala je v več raziskovalnih taborih in prvi jugoslovanski odpravi na Rdeče morje leta 1960. Pisala je pesmi in kot novinarka delala za Slovenskega poročevalca, Delo, revijo Tovariš, Ilustrovano politiko, Tanjug ... Možu Jožetu Štirnu je veliko pomagala pri njegovem raziskovalnem delu in ustanavljanju Morske biološke postaje Piran.