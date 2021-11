Odprli bodo zakladnico zgodb iz preteklosti

Starejši so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi zgodbami gradijo mostove med preteklostjo in prihodnostjo. Mladi velikokrat niso več v stiku z dediščino našega prostora, mnogi običaji izginjajo. Enega od načinov, kako mlade povezati s starejšimi, je našel Zavod Dobra pot s pobudo Zapišimo spomine. Z aplikacijo Zapisi spomina bodo odprli zakladnico spominov starejših.

Aplikacija bo omogočila zapisovanje in objavljanje védenja, pričevanj in zgodb starejših o različnih vidikih življenja v preteklosti. Zavod Dobra pot iz Brkinov, ki že več let ozavešča o pomenu naše naravne in kulturne dediščini ter skrbi za njuno ohran­janje, bo vseslovensko akcijo zapisovanja spominov izvedel spomladi. Aplikacijo Zapisi spomina želijo približali najširšemu krogu potencialnih zapisovalcev spominov, zgodbe zbrati z vseh koncev Slovenije in tako ohranjati ustno izročilo.

Zbližanje generacij

S tem namenom so na platformi Huda pobuda zbirajo denar, za izvedbo potrebujejo 5000 evrov. Pobudo Zapišimo spomine je mogoče z donacijami podpreti na spletnem mestu www.hudapobuda.si. Sredstva bodo namenili za navdihovanje in vključevanje prostovoljcev, njihovo izobraževanje o uporabi aplikacije Zapisi spominov in organizacijo pogovorov s starostniki po vsej Sloveniji, pravi Nava Vardjan z Zavoda Dobra pot. Na njihovi spletni strani se lahko javijo tudi prostovoljci, ki bodo zapisovali zgodbe.

V kampanji bodo poskrbeli tudi za navduševanje starejših, da bodo z zapisovalci delili svoje pripovedi. Mnogi starejši se namreč znajdejo v položaju, ko ne morejo izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z osamljenostjo in odrinjenostjo na rob družbe. Tako se bodo generacije zbližale ob skupnem zapisovanju izročila, projekt pa bo pomagal digitalizirati in popularizirati našo kulturno dediščino.

Pobudo Zapišimo spomine je mogoče z donacijami podpreti na splet­nem mestu www.hudapobuda.si. FOTO: arhiv Zavod Dobra pot

Ekipa bo v začetku leta 2022 v prvem delu projekta izvedla promocijsko kampanjo, s katero bo nagovorila vse, ki bi se želeli kot prostovoljni zapisovalci spomina vključiti v akcijo. Pobudo bodo izvajali v vseh regijah in bo predvidoma vključevala najmanj 50 prostovoljcev iz vse Slovenije. V drugi fazi bodo za prijavljene izvedli pripravljalno delavnico, v kateri bodo podrobneje predstavili delovanje aplikacije in pristope k zapisovanju.

Navdihujoči medgeneracijski pogovori

Vseslovenska akcija zbiranja spominov starejših bo predvidoma potekala v obdobju dveh tednov; po vsej Sloveniji bo mnogo navdihujočih medgeneracijskih pogovorov s starejšimi. Ekipa zavoda bo prostovoljcem ves čas na voljo za pomoč in podporo, hkrati bodo v aplikaciji Zapisi spomina redno objavljali zbrane pripovedi.

Cilj akcije je obuditi medgeneracijske stike in vezi ter ustvariti prostor za čarobne trenutke, ko se znanje prenaša z generacije na generacijo. Po besedah snovalcev lahko prav zgodbe iz preteklosti vzamemo kot zgled, opozorilo ali smerokaz za prihodnost.

»Poseben čar pobudi daje to, da lahko spomine zapisuje prav vsak, saj gre za opolnomočenje posameznika, da zapiše svojo zgodbo oziroma zgodbo sočloveka in s tem prispeva v skupno zakladnico spomina. Pobuda tako slavi dragocenost življenja oziroma spominov čisto vsakega starejšega, četudi pripoveduje o najbolj vsakdanjih temah,« so še zapisali v Zavodu Dobra pot.