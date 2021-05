Označili bodo poti za invalide

Izpis zemljevida posamezne poti

Nastaja projekt spletne aplikacije inPlaninec.

Namenjena bo tudi tistim, ki ne zmorejo več najtežjih poti.

Letos načrtujejo deset pohodov, prvega 29. maja na Mirno goro.



Napor, spodbuda in nagrada

V nedeljo na Nanos



Delovna skupina Nevrorazlični AMA v nedeljo, 23. maja, pripravlja inkluzijski pohod na Nanos. Pot bo peljala od Eko koče (Lovska koča) do Vojkove koče na Nanosu. Trasa je dostopna za vse pohodnike, ki zmorejo uro in pol hoje navkreber. Hitrost hoje bo prilagojena zmožnostim posameznika. Pot je dolga slabih pet kilometrov. Vojkova koča bo na ta dan poskrbela za posebno strežbo, naročili boste lahko v slovenskem znakovnem jeziku (SZJ). Kadar gluhi strežejo v planinskih kočah, se lahko preizkusite tudi v naročanju v kretnjah SZJ, bolj vešči pa se bodo lahko zapletli v pogovor.

V Planinski zvezi Slovenije bodo v organizaciji odbora Planinstvo za invalide (Pin-opp) ta mesec vendarle začeli vseslovensko akcijo Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO). Načrtujejo deset pohodov, prvi bo 29. maja na Mirno goro. Načrtovali jih bodo glede na epidemiološke razmere v državi. Že štiri leta pa poteka projekt spletne aplikacije inPlaninec – Planinske poti dostopne invalidom in osebam na vozičkih., vodja odbora Pin-opp, je povedal, da je ta humanitarno-prostovoljski projekt še povojih, prvi korak je zbiranje sredstev: »Invalidom bomo omogočili, da bodo uživali na planinskih poteh. Označili bomo poti, dostopne invalidom in ljudem na vozičkih. Vse to bo predstavljeno v brezplačni spletni aplikaciji z vsemi podatki, ki jih potrebujejo invalidi, da bo tudi njihova pot v hribe varna in prijetna.«Do spletne aplikacije bo mogoče dostopati z mobilnim telefonom, tablico in računalnikom. Izpis zemljevida posamezne poti bo mogoče naložiti na telefon ali natisniti na papir. Spletna aplikacija bo uporabna tudi za mlade družine z vozički in tiste, ki ne zmorejo več najtežjih poti.Letošnje inkluzivne pohode bodo začeli 29. maja z vzponom na Mirno goro. Tretjega junija bo vseslovenski inkluzijski pohod Ušte, 13. junija na Planino Razor, 16. junija na Planino nad Vrhniko, 26. junija na Čaven, 27. junija na Ruško kočo, 17. julija na Lavričevo kočo na Gradišču, 4. septembra na Pokljuko, 16. septembra Šmarno goro in 23. oktobra na Tončkov dom na Lisci.Partnerji akcije so Planinska zveza Slovenije, Sonček − Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, so. p., ter Zveza paraplegikov Slovenije. Letos se jim je pridružilo tudi Društvo distrofikov Slovenije. Pin-opp Planinske zveze Slovenije v drugih akcijah sodeluje še s Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zvezo tabornikov Slovenije ter drugimi manjšimi humanitarnimi organizacijami in posamezniki.Eden glavnih ciljev je približati planinstvo invalidom, jim omogočiti vključevanje in jih seznaniti z možnostmi planinstva glede na njihove sposobnosti., vodja delovne skupine GOGO 2021, je dejal, da izvedba pohoda – primeren prevoz, spremstvo, pomoč, arhitektonske ovire zunaj in v stavbah ... – velikokrat že v kali zatre željo po odhodu v gore. V akciji so zato združile moči humanitarne in invalidske organizacije.»Izvedba pohoda je kar velik logistični napor. Med medicinskotehničnimi sredstvi, ki jih gibalno ovirani uporabljajo, je v ospredju invalidski voziček, ki je lahko na ročni ali električni pogon. Še veliko je podobnih razlik, ki zahtevajo senzibilno izvedbo pohoda za vse oblike gibalne oviranosti. Nagrada je spodbuden odziv udeležencev, a veliko dela nas še čaka v naši bazi: informiranje, predstav­ljanje tehnike premagovanja naklonov in odgovarjanje na razna vprašanja, na primer o primerni velikosti sprednjih koles invalidskih vozičkov. Pestra raznolikost ciljev pohodov, krasni ambasadorji in odlični parašportniki kot predstavniki dajejo akciji svojevrsten pečat in poudarijo njen pomen,« je dejal Rozman., ambasador akcije GOGO 2021, pa je povedal: »Že lani sem sodeloval v akciji in tudi letos sem se z veseljem odzval vabilu. Lani sem ob tej akciji spoznal, koliko se lahko drug od drugega naučimo. Nisem čisto prepričan, kdo je takrat na pohodu v Tamar komu več dal. Ali sem bil to jaz s svojo navzočnostjo ali pa ljudje, zbrani okoli mene. Videl sem jih, kako so s ponosom, z nekaj naše pomoči, predvsem pa z lastno močjo, prihajali v Tamar. Vesel in počaščen sem, da bom tudi letos ambasador akcije Gibalno ovirani gore osvajajo.«Častni pokrovitelj bo znova predsednik republike Borut Pahor. Projekt so podprli ambasadorji dddr. Evgen Bavčar, Urška Vučak Markež, Marija in Andrej Štremfelj, Tone Kuntner, Brigita Langerholc in Viki Grošelj, Žiga X Gombač in Andrej Težak - Tešky ter številni parašportniki, med njimi Nastja Fijolič, Matej Arh, Lena Gabršček, Matic Keržan, Dejan Fabčič, Sandi Novak, Tanja Cerkvenik, Jernej Slivnik, Gregor Gračner, Anej Doplihar in David Škorjanc.