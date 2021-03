Pisanje na roko omogoča boljše pomnjenje

V nadaljevanju preberite:



Kako izboljšati bralno pismenost in spretnosti pri razumevanju besedil, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in ki nam pogosto delajo težave, kot so novinarski članki, odločbe, obrazci, strokovna stališča in poljudnoznanstvena besedila? Veliko ljudi pri tem običajno ustavi strah pred pretežko vsebino in nerazumevanjem ali pa jih odžene strokovni jezik, ki jim ni blizu. Rešitve in pomoč ponuja Jezikovna zadruga Soglasnik, ki skupaj s slovenskimi splošnimi knjižnicami pripravlja Jezikovne čajanke.



»Delavnice so nastale na podlagi ugotovitve, da so zaposleni odrasli in starejši v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami bralno manj kompetentni. To poskušamo izboljšati in poiskati orodja in načine, kako brati in razumeti bolje,« je poudaril vodja delavnice Marko Janša, izkušeni lektor in slovenist.