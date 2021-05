Pomoč na domu je večinoma spregledana

V kriznih razmerah epidemije zaradi koronavirusa se je spet pokazalo, da je tako pomembna dejavnost, kot je pomoč na domu, na nacionalni ravni spregledana, ugotavljajo v zavodih in drugih organizacijah, ki to storitev izvajajo. Nujno bi bilo ustrez­no ovrednotiti poklic social­nih oskrbovalk, da bi prejemale boljše plačilo za svoje delo. S tem bi lahko zagotavljali potrebni kader in se odzivali na potrebe ranljive populacije, tudi zunaj epidemije.



Treba je urediti možnost nemotene nabave osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo na terenu. Morali pa bi tudi spremeniti in uskladiti pravilnike in standarde za to dejavnost, na kar ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) opozarjajo že več let.



Pri nas je od 8000 do 9000 uporabnikov pomoči na domu. Socialne oskrbovalke bi morale prejeti dodatke za tvegano delo, tudi v sivi coni. V teh razmerah najbolj potrebujejo pomoč pri zagotavljanju ustrezne zaščitne opreme.

Socialne oskrbovalke si zaslužijo vso pohvalo države in javnosti.