Prijazna je starost, ki razvije modrost

»V življenju so različna obdob­ja, vsako s svojimi značilnostmi. Če se kateremu izognemo, se ti izmuzne tisto, kar ti ponuja. Po mojem si pristnejši, samemu sebi bolj zvest, če se zavedaš, da se naše želje in sposobnosti iz obdobja v obdobje spreminjajo. Kdor tega noče verjeti, zamudi najlepše, kar mu lahko da tisti čas.«Tako je v knjigi Potovanja z Epikurjem, O radostih starosti – razmišljanja z grškega otoka, ki je izšla pri Opru, zavodu za aplikativne študije, zapisal 73-letni ameriški pisatelj Daniel Klein. Avtor zavrača današnje programe staranja, utemeljene na preživetih teorijah umika iz družbe in aktivnosti, ter starost vidi kot nekaj edinstvenega.»V knjigi sem našel razmislek o starosti, ki ni stereotipen, ne pretirava in ne enači dobrega staranja z enakim nadaljevanjem srednjih let. Hkrati ne dojema starosti kot izteka življenja, kot obdobje, ko se število prilož­nosti premakne z majhnega na še manjše in ki bi ga označevalo pešanje in krhkost,« je v pogovoru na predstavitvi knjige v knjiž­nici Otona Župančiča v Ljubljani uvodoma dejal Otto Gerdina iz Opra. Kot pravi, je avtor, pripad­nik baby boom in hipijevske generacije, ki je odraščala v 60. letih, v starosti našel edinstveno življenjsko obdobje, ki ga po krivici odrivamo na stranski tir.