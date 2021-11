Pritegnile bi urejene linije in dovolj pogoste vožnje

V nadaljevanju preberite:

Po ideji o univerzalnih temeljnih storitvah (UTS) naj bi poleg vsem dostopnega izobraževanja, zdravstva, oskrbe, stanovanj in informacij imeli tudi za vse dosegljiv javni prevoz. Za privlačen javni promet, ki bi prispeval k temu, da bi vožnja z avtomobili postala manj priljubljena, pa so potrebne dovolj urejene linije, dovolj pogoste vožnje, poleg tega morajo biti avtobusi in vlaki prilagojeni ljudem z oviranostmi, sicer lahko invalidi, starejši z različnimi težavami in starši z otroškimi vozički kljub brezplačni vozovnici ostanejo brez možnosti prevoza.

O tem, ali je lahko vožnja z javnimi prevoznimi sredstvi brezplačna, promet reguliran, linije zanesljive in povezane, javni promet pa ustrezno financiran, so se v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani pogovarjali udeleženci okrogle mize o javnem potniškem prometu kot univerzalni temeljni storitvi, v organizaciji zavoda za aplikativne študije Opro.

Prejšnji mesec so predstavljali knjigo Univerzalne temeljne storitve avtorjev Anne Coote in Andrewa Percyja. Ta koncept govori o tem, da naj bi bili ljudje v državi blaginje poleg denarja deležni še virtualnega dohodka v obliki storitev, ki jih ni treba plačati iz žepa.