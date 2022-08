Problemi so za to, da se jih reši

V nadaljevanju preberite:

V začetku julija je Ptujčan Marko Sluga na Finskem postal svetovni prvak v skoku v višino v kategoriji nad 85 let. Njegova poklicna pot je bila sicer povezana s takrat hitro razvijajočo se obdelavo podatkov oziroma računalništvom, vendar se je vseskozi ukvarjal še s športom. Zadovoljen je, da je to prenesel na družino, na tri otroke in osem vnukov, ki so vsi športniki, tudi vrhunski. Atletiko je spet začel trenirati okoli 70. leta. A nista pomembna le načrtna športna vadba in tekmovanje, pravi, enako pomembna je družba, s katero trenira.