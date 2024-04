Protruzija diska – pogoste napake pri rehabilitaciji

Protruzije diska, med katerimi je tudi herniacija diska (najpogosteje pri ledveni hrbtenici na nivoju L4-L5 in L5-S1 ter vratni hrbtenici na nivoju C5-C6 in C6-C7), so pogosta težava ljudi, ki preživijo dolge ure v sedečem položaju, zaradi ponavljajočih se dvigovanj težkih bremen ali ponavljajočega se upogibanja in statičnih položajev.

Težave z vratom ali ledveno hrbtenico se lahko pojavijo tudi brez posebnih razlogov.

Protruzije diska so običajno preproste za zdravljenje, vendar ker nekateri posamezniki pogosto simptomov ne jemljejo dovolj resno, si lahko zaradi tega sami poslabšajo težave!

Ljudje prevečkrat ob tem, ko izvejo, da imajo protruzijo diska, postanejo prestrašeni in začnejo verjeti, da bodo imeli težave do konca svojega življenja. To seveda ob upoštevanju nasvetov naših izkušenih fizioterapevtov in navodil ter ob dolgoročnem in rednem izvajanju terapevtskih vaj ni res!

Ali ste vedeli, da veliko ljudi doživlja nevropatsko bolečino ne zato, ker bi protruzija diska ali herniacija pritiskala na bližnji živec, temveč zato, ker je vnetje razdražilo občutljivo živčno korenino?

Na primer, magnetna resonanca (MR) morda ne pokaže večjih težav z diskom ali pa kaže le na majhno protruzijo, ki ne pritiska pomembno na živec in tako klinično ne ustreza vzroku za bolečino.

Kljub temu pa posameznik doživlja nevropatsko bolečino, in ker ne najde razloga zanjo, ga diagnostične preiskave le še bolj prestrašijo. Da vas pomirimo, vam lahko povemo, da gre v teh primerih najverjetneje za posledico vnetnega procesa, ki vam povzroča bolečino.

Prav nasprotno so številne protruzije lahko asimptomatske, kar pomeni, da so vidne na magnetni resonanci, vendar posamezniku ne povzročajo težav, kar pomeni, da jih lahko prištevamo k degenerativnim procesom. To, ali bo posameznik dejansko doživel bolečino, je odvisno od številnih biopsihosocialnih dejavnikov, kot so spanje, delovanje imunskega sistema, stres, prehrana in življenjski slog.

Posamezniki, ki razvijejo simptome, povezane z nevropatsko bolečino ali mišično-skeletnimi vzroki, v svoji rehabilitaciji nujno potrebujejo strokovno in intenzivno konservativno obravnavo! Protruzije diska so v primerih brez pomembnejših nevroloških ali senzornih okvar le malokrat indikacije za kirurški poseg.

Pogoste napake pri rehabilitaciji pacientov s protruzijo diska

Rehabilitacija posameznikov s protruzijo diska, ne glede na to, ali gre za vratni ali ledveni del, zahteva specifično obravnavo, prilagojeno vsakemu posamezniku glede na njegovo simptomatiko.

Med najpogostejše napake v procesu rehabilitacije lahko prištejemo strah pred gibanjem zaradi bolečine, pri čemer pacienti postanejo preveč previdni, kar dolgoročno vodi v še večje poslabšanje stanja posameznika zaradi oslabitve in šibkosti mišic.

Ravno nasprotno pa velja za posameznike, ki v začetku rehabilitacije izvajajo preveč intenzivne vaje, ki zaradi čezmerne obremenitve v neprimernem času še dodatno poslabšajo stanje.

Izbira strokovnjaka in postopkov za vašo rehabilitacijo! Predvsem je pomembno, da je fizioterapevt ustrezno usposobljen, da obravnava ne poslabša stanja. Na začetku je treba biti v določenih primerih, ki jih naši strokovnjaki fizioterapije prepoznajo, bolj previden in ne uporabljati preveč agresivnih manualnih tehnik.

Hkrati je v začetni fazi pomembno vzdrževati primerno stopnjo aktivnosti (izometrične vaje), mobilnosti (manualne tehnike) in izboljšati artrokinematiko gibanja.

Ali ste vedeli, da je kirurški poseg zaradi protruzije diska potreben pri manj kot 5 % posameznikih, ki izvajajo intenzivno konservativno obravnavo vsaj tri mesece?

Protruzija diska FOTO: Medicofit

Pregled posameznika z nevropatsko bolečino v vratnem delu hrbtenice

Če govorimo o vratnem delu hrbtenice, nevropatska bolečina, ki je povezana s poškodbo diska, običajno seva navzdol po eni roki in doseže območje, ki ga inervira prizadeta živčna korenina. Klinični test, ki se uporablja za oceno možnega pritiska živčne korenine v vratni hrbtenici in lahko povzroča bolečine v roki ali ramenu, se imenuje Spurlingov test. Pri njem damo pacientovo glavo v položaj lateralne fleksije, nagnemo navzdol in izvedemo pritisk oz. kompresijo. Pozitiven test se kaže kot pojav bolečine ali parastezije po zgornjem udu.

V kliniki Medicofit prevladujejo posamezniki s protruzijo diska C5 in opisujejo bolečino, ki se širi po območju kože deltoidne mišice (dermatom C5). Če gre za močneje prizadeto živčno korenino, lahko pride tudi do šibkosti mišic, ki jih inervira živčna korenina C5, kar se v tem primeru kaže kot zmanjšana moč mišic, ki odmikajo ramo (abdukcija).

Pomembni dejavniki pri posameznikih s protruzijo diska ledvene hrbtenice

Herniacije diska v spodnjem delu hrbta se pojavijo, ko notranji del diska (nucleus pulposus) potisne skozi razpoko v steni diska (annulus fibrosus) in draži bližnje živčne korenine. Te poškodbe se najpogosteje pojavijo v zadnjih dveh segmentih ledvene hrbtenice (L4-L5 in L5-S1) ter lahko povzročajo bolečine, otrplost in mravljinčenje, ki se širi v nogo (radikulopatija).

Pomembno je ugotoviti dejavnosti, ki povzročajo, da se bolečina zaradi pritiska na živčno korenino širi po nogi. To strokovno imenujemo tudi periferizacija in pomeni, da ta dejavnost poslabšuje stanje in jo je treba začasno prilagoditi ali prenehati.

Želimo si najti dejavnosti in aktivnosti, ki vodijo v centralizacijo, kar pomeni, da umirjajo bolečino. Če ležanje na trebuhu ali stoja z ukrivljenim hrbtom pomembno vpliva na manj bolečin v nogi – tudi če povzroča nekaj več bolečine v hrbtu , je to dober znak.

FOTO: Medicofit

Fizioterapevtska rehabilitacija v kliniki Medicofit

Po začetni anamnezi, podrobnem in temeljitem fizioterapevtskem pregledu in oceni stanja fizioterapevtska celostna obravnava vključuje edukacijo pacienta o njegovih aktivnostih ter prilagoditvah v vsakodnevnem življenju in na delovnem mestu, posamezniku prilagojene terapevtske vaje in njihovo intenzivnost za izboljšanje mišične moči in zmogljivosti, manualne tehnike, usmerjene v izboljšanje artrokinematike in zmanjšanje bolečine, ter napredno instrumentalno fizioterapijo, ki pomembno vpliva na izboljšanje vnetnih procesov!

Najsodobnejša instrumentalna terapija, kot je diamagnetoterapija PERISO, visokoenergijski laser SUMMUS, visokotonska elektrostimulacija HiTOP, terapija TECAR WINTERCARE, zmanjšuje bolečino, predvsem pa pospešuje naravne procese celjenja in samoobnavljanja.

FOTO: Medicofit

Cilji rehabilitacije v kliniki Medicofit potekajo po metodi SMART, kar pomeni, da so specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno opredeljeni.

V zelo redkih primerih, v katerih dolgoročna in intenzivna fizioterapevtska obravnava ne prinese olajšanja po vsaj šestih mesecih in močna, nevzdržna bolečina še vztraja, se lahko razmisli o kirurškem posegu kot možnosti zdravljenja.

Prav tako pa je tudi po postopku kirurškega zdravljenja treba nadaljevati aktivno rehabilitacijo. Hkrati je močno priporočljivo dolgoročno vzdrževati optimalno funkcionalnost s preventivno kinezioterapijo!

