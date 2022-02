Pri nas je zavladala evforija individualnih ekip od Tine Maze naprej

V nadaljevanju preberite:

Tone Vogrinec bo čez nekaj dni praznoval 80 let. V intervjuju se je ozrl proti svojim smučarskim začetkom, nanizal nekaj anekdot iz preteklosti in o aktualnem stanju v slovenski reprezentanci med drugim povedal: Tina Maze je otrok sistema. Od kluba v Črni in klubskega trenerja je bila do prve zmage v svetovnem pokalu otrok sistema. Moj pogled na individualno ekipo je, da dokler nisi med prvih 15 na svetu, pa ne enkrat, ampak da tja sodiš, bodi v skupini. To omogoča primerjave med sabo in primerjave s tistimi, ki prihajajo za tabo in te podžigajo. Bodi v skupini, ki se tudi po intenzivnih treningih v svetu med sabo druži, pogovarja. V individualni skupini kakšen mlad športnik s tremi odraslimi smučarskimi trenerji preživi 150 dni na leto. S kom se naj pogovarja, s kom heca, razčiščuje svoje težave itd. Velik korak pri nas je narejen, da so se individualne ekipe pri ženskah vsaj delno združile, a še vedno ima vsaka svoj program in grejo malo po svoje.