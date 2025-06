Spoznajte jih: odvrgli so stare proteze in zaživeli na novo

Snemljive proteze so bile nekoč najboljša rešitev za brezzobost. Nekoč. Danes je tehnologija tako napredovala, da ima skoraj vsak možnost, da manjkajoče zobe nadomesti z vrhunskimi vsadki. Zakaj bi se zadovoljili s približkom, če lahko dobite zobe, ki vam bodo služili kot naravni. Ali celo še bolje!

Kako kakovostnejše je življenje z zobnimi vsadki v primerjavi s protezo, zelo dobro ponazori dr. Zdenko Trampuš, DDS iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA: »To je podobno kot primerjava z leseno nogo. Če imaš leseno nogo, kot so jih imeli stari gusarji, z njo šepaš, ne pa hodiš.«

dr. Zdenko Trampuš FOTO: Črt Piksi

Proteza je torej polovična rešitev, ki sicer napolni praznino manjkajočih zob, nikakor pa ne omogoča svobode žvečenja, kot jo zobni vsadki. »Klasična zobna proteza je pomična in lahko povzroča neprijetnosti. Pod njo se lahko nabira hrana, saj se ne more popolnoma prilegati dlesnim in nikoli ni zares stabilna. To je še posebej izrazito pri popolni spodnji protezi, ki običajno zagotavlja najmanj opore,« nepraktičnost proteze opiše dr. Trampuš in doda, da se tudi obroki lahko spremenijo v prav žalostno izkušnjo. »Ker prekrije nebo, je okus hrane oslabljen, kar močno vpliva na uživanje ob jedi.«

V družabnih situacijah pa nestabilna proteza pomeni še dodatno nelagodje – če se premika ali celo izpade, lahko to načne samozavest. »Takšna rešitev preprosto ne ustreza današnjemu času. V primerjavi s sodobnimi možnostmi je klasična proteza kot lesena noga – nekaj, kar spada v preteklost.«

Zobni vsadki omogočajo odpravo brezzobosti tudi pri najtežjih primerih

Dr. Zdenko Trampuš vso kariero posveča iskanju najsodobnejših metod za odpravo brezzobosti. V njegovem poklicu ni stalnic, spremembe so vedno v znamenju napredka. Takšnega, ki bodo v korist pacientov. Z napredovanjem tehnologije na področju zobnih vsadkov ima danes pacient izbiro: ali naj vztraja pri slabših rešitvah ali naj življenje vzame v svoje roke in si tako omogoči lepše in predvsem bolj trdne zobe.

dr. Trampuš bo poiskal rešitev še za tako težavne primere brezzobosti. FOTO: Darko Tomas/Cropix

»Zobni implantati so najboljša izbira za nadomestitev manjkajočih zob. Gre za umetne zobne korenine, ki služijo kot nosilci fiksnih zob, kar pomeni, da pacientu ni treba uporabljati snemljivih protez. Omogočajo udobno žvečenje, naraven videz zob ter – kar je zelo pomembno – ohranjajo volumen čeljustne kosti, saj nanjo prenašajo naravno obremenitev.« To so glavne prednosti, zaradi katerih se vedno več pacientov odloča za zobne vsadke.

»Čeprav gre za umetno rešitev, bi jih lahko primerjali z najboljšo ‘leseno nogo’, kar jih ima današnja zobozdravstvena stroka na voljo,« zgodbo o leseni nogi odlično dopolni dr. Trampuš, ki je s svojo genialnostjo, predvsem pa strokovnim pristopom povrnil nasmeh številnim pacientom – ne le iz Slovenije in Hrvaške. Njegova klinika je postala mednarodna, saj k njemu prihajajo iz različnih predelov sveta. Vsi samo z eno željo: brez zadržkov ugrizniti v najljubšo jed.

Dr. Zdenko Trampuš: »V zadnjih 50–60 letih so implantati nedvomno eden največjih dosežkov dentalne medicine in tehnologije.«

Kaj je pravzaprav skrivnost njegovega uspeha? Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantologije. Diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, dodatno se je strokovno izpopolnjeval na stomatoloških klinikah v ZDA, na Portugalskem in v Italiji.

V kliniko je vpeljal revolucionarne metode zdravljenja brezzobosti in kot prvi v regiji začel edinstven protokol zdravljenja, ki pacientom omogoča celostno obravnavo. Združuje prvi pregled in napredno diagnostiko s 3D CBCT RTG napravo ter najnovejše zobozdravstvene in spa tretmaje. Posebnost protokola je tudi možnost prenočitve po zobozdravstvenem posegu, kar pacientom zagotavlja dodatno udobje in varnost.

FOTO: Jože Suhadolnik

Kot registrirana ustanova za anesteziologijo klinika omogoča analgosedacijo – stanje zmanjšane zavesti, ki ga popolnoma nadzoruje anesteziolog in se izvaja glede na medicinske indikacije. S tem pristopom pacientom zagotavljajo maksimalno udobje in zmanjšanje stresa med posegi.

Poleg zobozdravstvenih storitev klinika ponuja tudi terapevtske tretmaje, ki podpirajo regeneracijo in izboljšujejo splošno počutje. Med njimi so limfna drenaža, avtotransfuzija ozonirane krvi, magnetoterapija, intravenska suplementacija in terapija v barokomori. S kombinacijo vrhunskega zobozdravstva in sprostitvenih metod klinika ustvarja okolje, kjer je skrb za zdravje zob povezana s celostnim pristopom k dobremu počutju.

Dr. Trampuš na leto opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov.

Revolucija, ki je povrnila na tisoče nasmehov: All-on-4

FOTO: Darko Tomas/Cropix

Pri odpravi brezzobosti dr. Trampuš zaupa inovativni metodi zobnih vsadkov All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste z le štirimi vsadki. Ti se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih tudi v obe, kar pacientom zagotavlja stabilno in funkcionalno rešitev. Digitalno oblikovan zobni niz omogoča izjemno natančno rekonstrukcijo in naraven videz nasmeha.

Ena največjih ovir pri vgradnji zobnih vsadkov je pogosto pomanjkanje kostnine v zgornji čeljusti, zaradi česar mnogi pacienti niso mogli prejeti vsadkov. Klinika Ortoimplant za te primere uporablja vsadke Zygoma, ki jih namestijo v lično kost – tam, kjer je kost dovolj trdna za stabilno pritrditev. Ti vsadki, dolgi do 60 milimetrov, zagotavljajo varno in trajno rešitev tudi pri izrazitem pomanjkanju kostnine.

Poleg vsadkov Zygoma klinika uporablja tudi pterigoidne vsadke, ki se pritrdijo na preostalo čeljustno kost, ter subperiostalne vsadke, pri katerih se titanski okvir s pomočjo vijakov pritrdi na kortikalno kost, ne da bi bilo treba neposredno vgraditi vsadke v kost.

Z metodami All-on-4, Zygoma All-on-4 ter z uporabo pterigoidnih in subperiostalnih vsadkov brezzobost ni več ovira za udobje in kakovost življenja. Napredne rešitve omogočajo trajno, estetsko in funkcionalno obnovo zob, ki pacientom vrača samozavest in brezskrbnost v vsakdanjem življenju.

Kaj pravijo zadovoljni pacienti dr. Trampuša?

Zadovoljen nasmeh je najboljša potrditev dobrega dela. Preverite, kako se je številnim pacientom po obisku klinike Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu življenje spremenilo na bolje.

