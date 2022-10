Srečen si, če delaš z veseljem in imaš prijatelje

Pri devetdesetih je prof. dr. Marjan Pajntar iskriv in duhovit sogovornik. Ni je stvari, ki je v življenju ni počel. Ob izidu knjige Kaj sem počel teh prvih 80 let, ki jo je v samozaložbi izdal pri 82, mu je prijatelj dejal, naj raje napiše, česa ni počel, in imel bo samo za pol strani dela. V Društvu za medicinsko hipnozo Slovenije še vedno izobražuje psihologe, zdravnike in druge zdravstvene delavce o hipnoterapiji, ki se v zadnjem času razvija zelo hitro. Ima tri otroke, skupaj s hčerko druge žene štiri, in šest vnukov. Poln je energije, ves čas nekaj dela in pri tem uživa.

Specialist in profesor ginekologije in porodništva, zdravstveni svetnik, diplomirani psiholog ter terapevt medicinske hipnoze se je rodil 6. septembra 1932 v Ljubljani. V kranjski bolnišnici za ginekologijo in porodništvo je bil vodja porodniškega oddelka, od leta 1989 do 1999 pa je vodil službo za raziskovalno delo na ljubljanski ginekološki kliniki. Leta 1976 je bil soustanovitelj evropske sekcije Mednarodnega združenja za hipnozo (ISH), ki je leta 1990 postala neodvisna Evropska zveza za hipnozo (ESH).

V dolgoletnem raziskovalnem delu se je osredotočil na psihosomatske težave v porodništvu. Od leta 1999 je vodil projekt Kakovost v zdravstvu v Sloveniji, ki ga je vpeljala zdravniška zbornica. Je avtor in soavtor več kot 350 znanstvenih in strokovnih člankov ter dveh izdaj knjige Nosečnost in vodenje poroda. Med številnimi priznanji je leta 2009 prejel Hipokratovo priznanje Zdravniške zbornice Slovenije, predsednik republike pa mu je leta 2010 podelil red za zasluge za raziskovalno, klinično in pedagoško delo na področjih perinatologije in psihologije.