Stanovanja prilagodimo starejšim že s preprostimi ukrepi

»Že z majhnimi spremembami v stanovanju, kot so odstranitev predpražnika ali pragov, lahko zagotovimo kakovostnejše bivanje v starosti. Ni nujno, da so te prilagoditve drage ali stresne za starejšega,« pravi arhitektka Barbara Železnik, avtorica priročnika Stanovanje v starosti, ki ga je pripravila z dr. Richardom Sendijem in dr. Boštjanom Kerblerjem, izdal pa ga je Urbanistični inštitut Ljubljana.