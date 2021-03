Stanovanja za starejše kmalu tudi v Šmarju pri Jelšah

Vrednost naložbe je 3,8 milijona evrov. V dveh stavbah bo 30 oskrbovanih stanovanj. V njih bo po šest dvoposteljnih in devet enoposteljnih stanovanj.

Stanovanjski sklad je na podlagi programa sofinanciranja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih od 2017 do 2020 omogočil pridobitev skupno 88 novih oskrbovanih stanovanj.

​Čim večja kakovost bivanja

V Krškem je na voljo še pet od 29 novih oskrbovanih stanovanj.

Foto Blaž Šunta

V Krškem odprli nova oskrbovana stanovanja

Konec minulega tedna so na Leskovški cesti v Krškem slovesno prevzeli nov objekt, v katerem je 29 stanovanjskih enot, velikih med 40 in 70 kvadratnih metrov. Zgradila ga je družba Kostak v sodelovanju z občino Krško in Stanovanjskim skladom RS. Stanovanja so namenjena bivanju oseb nad 65 let, ki jim bosta po potrebi omogočeni stalna nega oziroma skrb ter 24-urna intervencijska pomoč. Vrednost naložbe je 2,7 milijona evrov. Stanovanjski sklad RS je odkupil 15 stanovanjskih enot, 14 stanovanj pa občina Krško. Sicer imajo v občini še 23 oskrbovanih stanovanj v objektu na Leskovški cesti 33, ki je bil zgrajen leta 2011. Mesečna najemnina se giblje v razponu od 183,78 do 245,04 evra za enosobno ter 282,42 evra za dvosobno stanovanje. Na razpis za nova oskrbovana stanovanja se je prijavilo 24 prosilcev, tako da je na voljo še pet stanovanj.

V drugi polovici leta se bo na območju nekdanje Lorgerjeve domačije v Šmarju pri Jelšah začela gradnja dveh objektov s skupno 30 oskrbovanimi stanovanji. Naložba, ki je skupni projekt občine Šmarje pri Jelšah in Stanovanjskega sklada RS, je vredna 3,8 milijona evrov in bo končana do leta 2023.»Veseli me, da nam je po dolgotrajnih pogajanjih s Stanovanjskim skladom uspelo skleniti dogovor, na podlagi katerega bomo lažje in hitreje starejšim občanom omogočili dostojno bivanje v naši občini. V sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki je že izrazil interes za izvajanje storitev institucionalnega varstva, verjamem, da bomo lahko zagotoviti tudi ustrezno kakovostne storitve,« je dejal Matija Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšah, ob podpisu pogodbe o soinvestiranju v oskrbovana stanovanja.V občini so si kar precej let prizadevali za to naložbo, za katero so oktobra lani oddali vlogo na javni razpis Stanovanjskega sklada. Ta jo bo sofinanciral v skupni vrednosti 1,86 milijona evrov, od tega je soinvestitorski delež sklada 1,2 milijona evrov, 563.625 evrov pa je dolgoročnega posojila. Stanovanjski sklad bo lastnik 15 stanovanj s pripadajočimi shrambami in dvanajstimi parkirnimi mesti.Gradnja se bo začela v drugi polovici leta. V vsakem objektu je petnajst stanovanj v treh etažah, od tega je šest dvoposteljnih in devet enoposteljnih stanovanj. Vsako stanovanje ima balkon oziroma teraso in shrambo. Objekta bosta opremljena z dvigalom, urejeni bodo skupni prostori za druženje, vsako stanovanje bo imelo v dveh prostorih osebni telefonski alarm za pomoč na daljavo.Projektanti so stavbo načrtovali kot visoko energijsko učinkovito in z zmanjšano količino potrebne energije za delovanje, kar pomeni nizke stroške obratovanja in hkrati višjo kakovost bivalnega okolja. Parkiranje bo urejeno v dveh ločenih dvonivojskih parkirnih objektih, v katerih bo po dvanajst parkirnih mest. Stanovanjska in parkirna objekta bodo povezani s hodnikom za pešce.Vsa stanovanja bodo oddali v najem na podlagi občinskega razpisa in v sodelovanju s Stanovanjskim skladom. »SSRS kot soinvestitor vstopa v projekte v lokalnih skupnostih, kjer so izkazane potrebe po stanovanjskih enotah za starejšo populacijo, in v projekte, s katerimi želimo uporabnikom stanovanj zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja,« pravi mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Prepričan je, da bodo z novimi oskrbovanimi stanovanji pripomogli k reševanju stanovanjske problematike starejših ne samo na ravni občine, ampak v Savinjski statistični regiji.Stanovanjski sklad je na podlagi programa sofinanciranja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih od 2017 do 2020 omogočil pridobitev skupno 88 novih oskrbovanih stanovanj, od tega 15 v Velenju – projekt je končan –, 30 v Šmarju pri Jelšah in 14 v mestni občini Celje, kjer je projekt v izvajanju. Z lastnimi naložbami pa jih bo zgradil v obeh največjih središčih: letos bo končanih 25 oskrbovanih stanovanj v mestni občini Ljubljana in prihodnje leto 60 oskrbovanih stanovanj v mestni občini Maribor.V prihodnjem obdobju načrtuje Stanovanjski sklad gradnjo 28 oskrbovanih stanovanj v mestni občini Kranj, 30 v mestni občini Maribor in 60 v mestni občini Novo mesto. Poleg teh skupno 118 stanovanj so prek javnega poziva za nakup stanovanj pridobili še 27 oskrbovanih stanovanj v mestni občini Slovenj Gradec, ki bodo predvidoma na voljo konec leta 2021. Stanovanjski sklad RS ima skupno v lasti 3846 stanovanj, od tega 3057 neprofitnih najemnih in 789 za stroškovni najem. V fondu neprofitnih najemnih stanovanj je 76 oskrbovanih.