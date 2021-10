Tisti, ki skrbi za bolnega, ne sme pozabiti na sebe

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji imamo, po ocenah, okoli 200.000 neformalnih oskrbovalcev starejših in kroničnih bolnikov. Kako pomembna sta trud in znanje neformalnih oskrbovalcev, pove podatek, da domovi za starejše oskrbujejo četrtino ljudi, ki so odvisni od tuje pomoči, tri četrt pa domači in drugi neformalni oskrbovalci. Če dodamo še skrb za kronične bolnike, potem je gotovo, da je skupina neformalnih ali družinskih oskrbovalcev zelo velika. »In anonimna,« poudari Ksenija Ramovš, soustanoviteljica Inštituta Antona Trstenjaka.