Tudi Slovencem manjka sončnega vitamina

Za prebivalce Slovenije so značilna velika sezonska nihanja v preskrbljenosti z vitaminom D, ki ga poljudno imenujemo tudi sončni vitamin. Med podaljšano zimo, to je med novembrom in aprilom, ga primanjkuje kar 80 odstotkom prebivalcem, 40 odstotkov pa ima hudo pomanjkanje tega vitamina. Nekoliko bolje je med podaljšanim poletjem, to je od maja do oktobra. Takrat je hudo primanjkovalo tega vitamina desetini prebivalcev, pomanjkanje pa so ugotovili pri četrtini odraslih oziroma pri 40 odstotkih starejših odraslih.Takšne so ugotovitve raziskav Inštituta za nutricionistiko. Vitamin D se sintetizira pod vplivom UVB-žarkov v koži, za sintezo je nujna dovolj močna izpostavljenost sončnim žarkom oziroma UVB-svetlobi. To je poleti v Sloveniji izpolnjeno, pozimi pa te biosinteze ni. Takrat bi morali odrasli na dan zaužiti 20 mikrogramov vitamina D. Med epidemijo je tveganje zaradi pomanjkanja še večje. Za sintezo vitamina D je potrebnih 10 minut na soncu brez zaščitnega faktorja. Starejši morajo biti na soncu dlje. Zelo pomembna je odločitev ZZZS v tem letu, da omogoči predpisovanje vitamina D na recept vsem prebivalcem v domovih za starejše.