Umaknimo se v senco in hladnejše prostore

V poletni vročini, ko se temperature dvignejo tudi nad 35 stopinj Celzija, je dobro premisliti, kako lahko preprečimo škodljive vplive na zdravje in počutje. Med občutljivejšimi skupinami so starejši, otroci in bolniki, ki morajo biti še posebej pozorni na kakršnekoli težave.Med najbolj ogroženimi so bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami in nepokretni, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Opozarjajo, da na uravnavanje toplote vpliva tudi uživanje nekaterih zdravil.Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. Med najpogostejšimi težavami so kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omedlevica oziroma kratkotrajna izguba zavesti in vročinska kap.V zelo vročih dneh je priporočljivo omejiti telesno dejavnost, predvsem na jutranje in večerne ure, saj med njo v telesu nastaja toplota. Uživamo lahko hrano, v manjših obrokih. Oblačimo se v lahka in ohlapna oblačila. Predvsem pa je pomembno, da uživamo dovolj tekočine.Pozorni moramo biti tudi na varnost hrane, saj se v vročini hitreje pokvari in je večja nevarnost za zastrupitev, zato jo shranjujemo v hladilniku. Še posebno to velja za meso, hitro pokvarljive mesne izdelke in živila, ki vsebujejo jajca ali mlečne beljakovine. Sadje in zelenjavo dobro operemo. Zdravila pa moramo shranjevati na primerni temperaturi, v skladu z navodili proizvajalca, ter upoštevati nasvete zdravnika, pravijo na NIJZ.