Univerzalno grajeno okolje je lažje dostopno za vse

V sodobni družbi naj bi bili vsi javni objekti za uporabnike dostopni brez ovir. Dostopnost objektov in storitev ni pomembna samo za invalide, ob starajoči se družbi je pomembna tudi za starejše in druge, saj smo lahko prav vsi v kakšnem življenjskem obdobju funkcionalno ovirani; nenazadnje ustrezno urejena dostopnost pride zelo prav staršem z otroškimi vozički in podobnim skupinam ljudi.

Na urbanističnem inštitutu (UIRS), ki je osrednja slovenska znanstvenoraziskovalna ustanova pri načrtovanju in urejanju prostora, težko rečejo, kateri kraji pri nas so najboljši po dostopnosti javnih objektov in zunanjih površin, saj so do zdaj ocenili le okoli 300 objektov po državi. »Številka je še premajhna za podrobno analizo za Slovenijo. V vsakem kraju je nekaj objektov bolj ali manj dostopnih,« je povedala arhitektka Nina Goršič, na inštitutu vodja projekta za operacijo Evropska kartica ugodnosti za invalide.