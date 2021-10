Upokojeni diplomanti spet v študijskih klopeh

V nadaljevanju preberite:

V letošnjem študijskem letu se je na ljubljanski univerzi začelo razvijati gibanje Starejšim prijazna univerza, ki je nastalo po zgledu podobnih gibanj po svetu (Age Friendly University) in slovenskih izkušnjah z izobraževanjem starejših. Skupnost starejših alumnov ljubljanske univerze, ki so jo poimenovali Modra fakulteta, bo izobraževala starejše alumne, raziskovala staranje in starost ter medgeneracijsko povezovala.



Namen Modre fakultete, ki deluje na rektoratu ljubljanske univerze, je spodbujanje študija v okviru programov vseživljenjskega učenja, vključevanje in povezovanje tudi starejših od 60 let. Starejši študentje bodo lahko razširili svoje poznavanje umetnostne zgodovine, pripravili planinski vodnik po Sloveniji za starejše, razpravljali o glasbi, se učili jezikov, krepili bralno kondicijo in komentirali prebrano, se udeležili športne vadbe in podobno. Skupine bodo delovale v prostorih fakultet, veliko jih bo na filozofski fakulteti. Nekateri programi bodo potekali tudi na daljavo, kar je lahko prednost, saj se lahko vključijo starejši alumni iz vse Slovenije in tudi tujine. Vpisi v programe v zimskem semestru ta mesec še potekajo, zato še ne vedo, koliko bo vpisanih, predavanja se bodo začela v prvem tednu novembra.