Urgenca ni nadomestilo za domskega zdravnika

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je sredi lanskega poletja opozorila, da vsesploš­no pomanjkanje zdravnikov vpliva na zmanjšanje navzočnosti zdravnika v nekaterih domovih za starejše, predvsem na Gorenjskem in Primorskem. Stanovalcem, ki so zaradi pridruženih in kroničnih obolenj ter starost­ne oslabelosti še posebej ranljiva skupina, niso zagotovljene temeljne pravice zdravljenja iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

Natančnejših podatkov o trenutnem pomanjkanju zdravnikov nimajo. Prav tako niso seznanjeni z novostmi oziroma ukrepi, ki bi se nanašali na to problematiko, na katero so javno opozorili v lanskem juliju. Domovi zdaj ravnajo podobno kot posamez­niki, ki so ostali brez dostopa do osebnega zdravnika – obrnejo se na urgentne službe, kar pa ne more nadomestiti dela družinskih zdravnikov.