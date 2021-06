V času omejitev je skupnost v veliko oporo

»Čas, v katerem živimo, zaznamujeta hitenje in kopičenje materialnih dobrin, razvija se individualizem, pri čemer se posameznik ločuje od skup­nosti. Ljudje pa smo odnosna bitja, svojo človečnost najbolj uspešno razvijamo v interakciji z drugimi. V času epidemije so stiki še vedno precej oteženi. Naraščajo duševne stiske različnih oblik in vrst. Hkrati pa vznikajo tudi projekti, ki ustvarjajo nove oblike in modele bivanja. Težijo k skupnosti, solidarnosti in razvijajo čuječ odnos do narave in sveta, strpnost, vitalizem, stvari, ki jih zelo potrebujemo.«Tako jezačela drugo pogovorno srečanje na temo Od individualizma do skupnosti, ki potekajo v organizaciji Trubarjeve hiše literature in Inštituta Satori. »Kako bivati v tem svetu, da smo v ravnovesju s samim seboj in drugimi, kako graditi izpolnjujoče odnose z drugimi, kako se umakniti od tega včasih preveč radikalnega individualizma ter iskati pomoč in navdih v širši skupnosti, kje najti svoje pleme?« je naslovila vprašanja na sogovornike.