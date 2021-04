V domovih starejših novih okužb v tretjem valu skoraj ni

V nadaljevanju preberite: Po prvem in drugem valu epidemije covida-19 so se razmere v domovih za starejše umirile. Svojci lahko obiskujejo stanovalce ob upoštevanju ukrepov, obiski pa so nadzorovani in dogovorjeni vnaprej. Pravijo, da je zaščitne opreme dovolj. Imajo prazne postelje in sprejemajo nove stanovalce. Prav v vseh pa primanjkuje kadra, najbolj bolničarjev. Za reševanje kadrovskih težav bi potrebovali nacionalno strategijo.