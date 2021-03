V znak spoštovanja, pa tudi za privabljanje kupcev

V nadaljevanju preberite:



V imenih kraljic cvetlic so ovekovečene slavne ženske, žene in ljubice slavnih mož, hčere in tašče, prijateljice, aristokratinje, žene dobrotnikov, narodne junakinje, umetnice, slavne vrtnarice, skrivnostne dame, ugotavlja univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva Matjaž Mastnak, svetovalec za dendrologijo v Arboretumu Volčji Potok in predavatelj ter avtor člankov in knjig.



»Približno sedmina vrt­nic je poimenovana po znanih ženskah. Vrtnice so svoja imena dobile bodisi v znak spoštovanja bodisi iz preračunljivosti, da bo ime zbudilo zanimanje in pripel­jalo kupce,« pravi. To, da je po ženskah poimenovanih približno 15 odstotkov vrtnic, se mu zdi razmeroma malo, glede na to, da se jih povezuje z ženskostjo.