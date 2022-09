Z lego kockami do novih ciljev

V nadaljevanju preberite:

Lego kocke niso pomembne samo za otroke in tiste odrasle, ki si upajo biti še malo otročji. Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je skupaj z osmimi partnerji iz sedmih držav razvil novo metodo, pri kateri z uporabo lego kock pomagajo ranljivim skupinam, ki jim grozi izključenost: brezposelnim, migrantom, gospodinjam, starejšim ...

»Ni me več strah in ne počutim se osamljeno ... Vem, na koga se lahko obrnem,« pravi 61-letna upokojenka Marjeta iz Šentjerneja, ki je sodelovala v pilotnem projektu Re.M.I.D.A. (angl. Renewed Models fort he Inclusion of Disadvantaged Adults), ki ga je razvil RIC Novo mesto v sodelovanju s tujimi partnerji. Osebna zdravnica je Marjeti ob upokojitvi diagnosticirala izgorelost, saj je opravljala težka in slabo plačana dela; bila je prodajalka, čistilka, pomočnica v kuhinji. Izčrpavalo jo je, čeprav so bila ta dela zanjo častna. V zasebnem življenju pa ji ni manjkalo težkih preizkušenj, kot so smrt bližnje osebe, bolezen, brezposelnost. Takoj po upokojitvi je bila v zelo slabem psihofizičnem stanju.