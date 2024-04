Za razvoj celostne obravnave demence

V nadaljevanju preberite:

Junija bo v Ljubljani potekala mednarodna konferenca o nevrodegenerativnih motnjah. Predstavili bodo projekte, v okviru katerih se ukvarjajo z velikimi izzivi, ki jih medicini, raziskovalcem in družbi prinaša demenca. »Dokler ustreznih terapij in zdravil za demenco ne bo, in za zdaj ne kaže, da bodo kmalu, je pomembno, da razvijamo celovit pristop,« je poudaril Zvezdan Pirtošek, predsednik znanstvenega odbora kongresa.