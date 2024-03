Bistveno je, kako se na dolgotrajno oskrbo pripravljajo po občinah

V nadaljevanju preberite:

Kaj se z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki je eden najbolj kompleksnih in pomembnih, dogaja na terenu? Čez dobro leto, 1. julija 2025, naj bi dolgotrajna oskrba zaživela po občinah, med ljudmi, vendar nič ne kaže, da bi se v lokalnih skupnostih na to že pripravljali. »Morda je prav, da se je zataknilo že pri prvem koraku uvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi, pri letos uvedeni pravici do oskrbovalca družinskega člana. Zdaj je še čas, da se bolje pripravimo na prihodnje korake,« opozarja stroka.