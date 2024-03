Ostal sem v partizanih, ker sem dobro hodil

V nadaljevanju preberite:

Triindevetdesetletni Albin Pibernik pravi, da je njegovo življenje čudna zgodba. Že kot majhen otrok je živel na območju od Avstrije do Beograda. Pri enajstih je postal sirota. Štirinajst let je bil star, ko se je končala 2. svetovna vojna, med katero je spoznal praktično ves najvišji slovenski in jugoslovanski politični vrh. Kot sirota je »plaval, malo pri teti, malo pri drugih ljudeh,« in je imel vse možnosti, da postane baraba. A je imel srečo, ki je, pravi, v življenju pomembna. Postal je pilot, videl veliko sveta in imel lepo družinsko življenje z žensko, s katero se naj ne bi družil.