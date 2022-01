Za vsak problem se najde rešitev

Za nami je četrta sezona pogovorov na strani Generacije +, kjer svoje življenje in izkušnje predstavljajo častitljive sogovornice in sogovorniki, ki spadajo v generacijo starejših. Mi v to kategorijo uvrščamo starejše od 65 let, a neredko imajo naši sogovorniki še več let ali celo desetletij izkušenj. A to ni edina njihova skup­na lastnost.

Večinoma so se v življenju ukvarjali z nečim, kar jim je dajalo in jim daje zadovoljstvo, pri marsikom gre za pravo strast. Kaj drugega je urarstvo za kočevskega urarja Milana Pajniča ali farmacija za Bredo Drenek Sotošek, ki še vedno preživljata dneve v svojem nekdanjem delovnem okol­ju? Enako velja za gradbenega inženirja Gorazda Humarja, ki se je pred več kot šestdesetimi leti med vsakodnevnim veslanjem po Soči zaljubil v mogočen kamniti obok solkanskega mostu, napisal o njem prvo knjigo in potem še vrsto drugih. Pa geologa Jožeta Čarja, ki je še danes, ko gre v jamo, prevzet nad to neverjetno stvarit­vijo narave.

Ljudje, ki smo jih predstavili, so neredko ustvarjali pomembne dogodke in sodelovali pri njih, tako kot je bil Boris Bajželj leta 1971 vključen v izvedbo kongresa IFIP (International Federation for Information Processing), ki je s 3300 udeleženci iz 49 držav še ved­no največji kongresni dogodek, doslej organiziran v Sloveniji. Terenski arheolog Janez Dirjec pa je bil prvi, ki je imel v rokah dva predmeta, izjemna v svetovnem merilu: najstarejšo piščal in tudi najstarejše kolo na svetu.

Enako pomembni so osebni dogodki, ko človek preseže samega sebe. Albina Košorog je pri enain­šestdesetih naredila vozniški izpit in je zdaj ena najstarejših, če ne kar najstarejša voznica pri nas. Sadjarka Terezija Petrič, ki je še vedno zelo aktivna gospa, pa je nevidno mejo prestavila v domačem okolju v sedemdesetih letih, ko je postala prva predsednica gasilskega društva pri nas.

Naši zanimivi sogovorniki in sogovornice – med 52 je 16 žensk – potrjujejo tudi rek, da je starost modrost, ki se od človeka do človeka razlikuje. Nekdanji ravnatelj Železniškega muzeja Mladen Bogić je prepričan, da moramo poznati preteklost, da gremo lahko naprej. Da se, kot je svoj moto poudaril Vojko Zajšek, za vsak problem najde rešitev. Ker, je bil praktičen Dušan Repovš, v življenju je pametno spremljati dogajanje doma in po svetu, a vsega vendar ne smemo jemati preveč resno.

Jože Pavšič Foto Jože Suhadolnik

To (Rudnik živega srebra Idrija) namreč ni neka hiša ali muzej, ki ga obiščeš. Človek mora pri sebi razčistiti, kam pride, podzemlje je. Jože Pavšič

Alenka Knez Foto Andrej Križ

Zaznamujejo me strast do nenehnega učenja ne glede na starost, strast do poučevanja, deljenja znanja in tehnike, ponos, da sem strojna inženirka, ter predvsem občudovanje mladih in sodelovanje z njimi. Alenka Knez

Boris Bajželj Foto Jure Eržen

Ljubljana šele zdaj, z novimi hoteli, pridobiva dovolj zmogljivosti za kongresno dejavnost. Končno bo imela toliko prenočitvenih zmogljivosti, kot bi jih potrebovala pred 50 leti. Boris Bajželj

Niko R. Kolar Foto Celin Mateja

Izobraženost je na prvem mestu, strokovnost, podkrepljena z delovnimi izkušnjami, na drugem, sledijo upoštevanje zakonodaje, osebna odkritost in nenazadnje pošten odnos do vseh. Niko R. Kolar

Še danes, če grem v jamo, imam poseben občutek, vsakič sem fasciniran. Ta sistem se mi zdi nekaj neverjetnega. Jože Čar

Gledališče, še posebno lutkovno, ima drugačen čar, ima energijo pričakovanja, napetost neskončnega temnega prostora, ki ga šokira premik osvetljene figure, je pobeg iz vsakdanje realnosti v magičnost domišljijskega sveta. Breda in Tine Varl

Danes vsaj dvakrat na dan visim na spletni strani Nase in gledam, kaj je novega. To področje znanosti me je ves čas zanimalo, pa politika tudi. Ivan Ketiš

Ob pogledu na kulturno krajino me navdušuje misel, kako so naši predniki znali tako občuteno poseči v naravo, ne da bi jo prizadeli. Boris Čok

Zadovoljen sem, čeprav me je strah za mlade. Zadovoljen sem s preteklostjo, ker je moja generacija živela tako dobro, kot ni nobena pred tem in ne bo nobena za nami. Milan Pajnič

Smo neke vrste zapečkarji, namesto da bi denar oplemenitili, leži v banki in propada. Lovrenčič Milan

Le medsebojno spoštovanje in toleranca do drugače mislečih omogočata kulturen dialog. Zmerjanje, diskvalifikacije in etiketiranje spreminjajo vsakega – tudi političnega – nasprotnika v sovražnika. Želel bi, da bi se tudi naša politična elita obnašala vsaj malo bolj rotarijsko. Anton Končnik

Bistveno je, da arhitektura ne odgovarja le na fizične, pač pa tudi na duhovne potrebe človeka. Stanko Kristl

Do Wolfa res čutim prav posebno naklonjenost, tako zaradi njegovega glasbenega genija kot tudi njegovega sicer kratkega bivanja v Mariboru, kjer je, kot je sam poudaril v enem svojih pisem, pravzaprav začel skladati. Manica Špendal

Moraš se zavedati, da so bili pred teboj predhodniki in da greš ti od tam naprej. Mladen Bogić

Moj življenjski moto je, da se za vsak problem najde rešitev. Vojko Zajšek

Za majhno državo še posebej velja, da si mora ob razvijanju političnih odnosov prizadevati tudi za ugodne razmere za gospodarsko sodelovanje. Zvone Dragan

Že dvajset let ponavljam, da lahko govorimo o internacionalizaciji neke univerze samo takrat, ko gredo njeni profesorji za nekaj časa v tujino. Alojz Kralj

To je bil sploh prvi spomenik, posvečen Srečku Kosovelu, na kar sem še danes ponosen. Ivo Grča

Imamo dobro javno zdravstvo in apeliram na mlajše kolege, naj ga branijo! Stanislav Mahne

Vedno bolj se pojavlja uporni duh. Tudi med mladimi. Božo Gorjan

Ves čas sem skrbel, da je imel inštitut enako število žensk kot moških. Stane Saksida

V vseh teh letih smo zbrali skupaj že več kot poldrugi milijon evrov in pomagali več kot 5000 otrokom do kakovostnih šolskih počitnic in brezskrbne udeležbe pri obšolskih dejavnostih. Janez Jaka Pucihar

Vse je razvrednoteno, tudi ljudje, vendar so spomeniki zelo pomembni. Ne samo kot posthumno priznanje velikim osebnostim, javna plastika točkovno determinira določeno urbano sredino. Vlasta Zorko

Je pa res, da sem se za vozniški izpit učila. Nisem hotela, da bi me bilo sram, ker sem bila stara mama med samimi mladimi! Albina Košorog

Niti nekateri kmetje se ne zavedajo, kakšno bogastvo predstavlja raznovrstnost travnikov, tudi za živino. Rafael Terpin

Poznavanje homeopatije človeku zelo razširi obzorje, na stvari se da pogledati tudi s povsem drugega zornega kota. Breda Drenek Sotošek.

Vsak večer se vprašam, kaj sem tega dne naredila dobrega. Irena Debeljak

Kot skupnost bi morali živeti in delovati skupaj, kar je pomembno za ljudi in državo; morali bi stopiti skupaj. Terezija Petrič

Vsako od naših treh obalnih mest, Koper, Izola in Piran, ima svoje jezikovne posebnosti, izhajajoče iz položaja in statusa mesta. Dorina Beržan

Slovenija ima odličen sistem, otroci se od malega ukvarjajo s športom. Tako je bilo tudi z mano. S športom sem se začela ukvarjati, ko še skoraj nisem znala hoditi. Marijana Lubej

Človek je že v svojem bistvu bitje, ki mora z nekom deliti srečo in nesrečo. Zdenko Roter

Premalo se zavedamo, da je življenje kratko, in bi ga morali živeti s polnimi pljuči, namesto da se obremenjujemo z nepotrebnimi ali obrobnimi skrbmi. Slavka Barzić

Bil sem na kar nekaj olimpijskih igrah od leta 1980 naprej, ko so športniki osvajali kolajne še za Jugoslavijo in je bilo lepo, ampak ko gre za tvojo domovino Slovenijo, je to nekaj čisto drugega. Tomo Levovnik

To, da veš, kaj so nenapisani imperativi, pomeni visoko raven politične kulture, in tudi če nekaj ni v ustavi, to spoštuješ kot normo, ki se je ne krši. Anton Rupnik

Domovi za starejše imajo premalo skrbniškega osebja, podobno kot v Sloveniji. To osebje je preslabo plačano. Prihajajo negovalci iz Poljske in Češke, ampak tudi to ni več tako poceni. Jerica Wilhelm

Po mojem mnenju bi se morali s Hrvati od vsega začetka na tihem pogajati. Vsako javno izpostavljanje stališč je prineslo čustvovanje na obeh straneh, ki je onemogočalo delo diplomatov. Gregor Velkaverh

Pri prenovi stadiona so nam pomagali navijači s prostovoljnim delom. Opravljenih je bilo 18.000 udarniških ur, vsako popoldne je bilo na stadionu po 50 navijačev. Karlo Emeršič

V zadnjih petih, šestih letih se čutim najbolj svobodnega in najbolj srečnega. Pustimo zdaj to, da starost prinaša bolezenske tegobe. Vsekakor nimam težav s sprejemanjem starosti kot življenjske realnosti. Šime Ivanjko

Pri nas pogrešam, da bi ljudje na osebni ravni uveljavljali, kar se jim zdi prav. Človek bi se moral sproti boriti za svoje in argumentirati, ne pa tiščati v sebi, dokler nekoč ne izbruhne v besu, a kaj, ko nas tega ne učijo ne v šolah ne na univerzah. Alenka Marter

Za ohranjanje svežega duha je dobro spremljati tudi tekoče dogodke, a se pri tem ne kaže pretirano razburjati, če novice niso ugodne. Dušan Repovš

Že res, da smo novinarji tudi v mojih časih doživljali neprijetnosti, ampak tako grobih javnih napadov, toliko žaljivk in tožb, celo fizičnih obračunavanj nismo bili deležni. Vladimir Podgoršek

Solkanski most je zadnji kamniti velikan na svetu, v katerem je združeno največje inženirsko znanje tedanjega časa. Gorazd Humar

Takratni oblasti marsikaj ni bilo prav, ampak se je s pogovori vse uredilo, ni bilo nobenih groženj, nobenih sankcij. Boris Dolničar

Jaz nisem nobena posebna feministka, sem sociologinja, ki ve, da je svet sestavljen iz obeh spolov, in oba bi morala imeti enake pravice. Maca Jogan

Z gotovostjo lahko trdim, da imajo gobe še svetlo prihodnost. Franc Pohleven

Do nedavnega so razni strokovnjaki mislili, da so bili neandertalci zelo primitivni. Toda če imaš glasbeni instrument, glasba je umetnost, pač nisi primitiven. Janez Dirjec

Stara sem toliko, kolikor sem videti in kolikor zmorem narediti. Marija Mahne

V osemdesetih letih nas, prekmurskih madžarskih avtorjev, niso hoteli sprejeti v društvo slovenskih pisateljev, ker pišemo v madžarščini. Pozneje se niti nismo več poskušali včlaniti, pod okriljem kulturne ustanove ZKMN smo raje ustanovili lastno društvo prekmurskih madžarskih pisateljev. Lajos Bence

Dirkači formule ena vozijo po asfaltu, mi pa tudi po makadamskih cestah med drevesi in skalami, ki so morda meter od roba vozišča, s hitrostjo 200 kilometrov na uro. Brane Küzmič

Menim, da je treba poskusiti vse, kar ti pomaga. Ne biti preveč ponosen. Edo Krajnc

Takrat (na nekem lanskem pogrebu) sem si rekla, zdaj pa začni delati, nimaš več veliko časa. Jasna Kozar