Milan Pajnič: Zadnje ure si ne bom mogel popraviti

V Kočevju, v urarski delavnici Pajnič, kjer vseskozi meditativno tiktaka množica ur, imajo pod steklenim pultom tri razstavne predale. Predstavljajo tri generacije urarjev, ki so povezane s tem prostorom. Najstarejši pripada Stanku Štimcu, najmlajši sedanjemu urarju Zlatku Pajniču. Vmes pa so predmeti, povezani z razcvetom in vrhuncem urarske obrti, kot jo je doživel zdaj 83-letni Milan Pajnič.