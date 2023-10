Zdrava dolgoživost za vse, ne le za izbrane

V nadaljevanju preberite:

O dolgoživosti, predvsem vitalni, je treba veliko govoriti, o tem ozaveščati javnost in politike, so poudarili razpravljavci na okrogli mizi v okviru mednarodne konference o zdravi dolgoživosti, ki sta jo na Institutu Jožef Stefan soorganizirala Društvo za vitalno podaljševanje življenja Slovenije in češka organizacija Longevity Forum (LongevityForum.eu) z udeležbo uglednih strokovnjakov.

Uspešna bo družba, ki bo znala povezati dolgoživost z zdravim staranjem. V politiki naj bi kmalu razpravljali o strategiji dolgožive družbe iz leta 2017. V Združenih arabskih emiratih želijo postati prvi dolgoživi narod.