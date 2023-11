Že majhne izboljšave olajšajo vsakodnevno življenje

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji, kjer je po ocenah od 160.000 do 170.000 invalidov, 75 občin že sodeluje v projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki občine spodbuja, da svojo infrastrukturo prilagodijo in naredijo dostopno ljudem z različnimi oviranostmi. Minule dni so bili predstavniki Geodetskega inštituta Slovenije, ki ta projekt izvajajo že osmo leto zapored, v Bohinjski Bistrici, Hrastniku in Ilirski Bistrici.