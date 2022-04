Tako je Monika Šparl, vodja Centra aktivnosti Fužine v Domu starejših občanov Fužine, uvodoma predstavila interaktivni premični fotelj, opremljen z zvočnimi knjigami, ki omogoča uživanje ob literaturi tudi tistim, ki ne morejo brati. V fužinskem domu starejših bo fotelj v uporabi do konca junija, od tam se bo preselil v Dom starejših Škofljica – Vitadom in nato še v nekaj drugih domov za starejše, v vsakem naj bi bil dva meseca. Snovalci si v letu dni želijo pridobiti čim več povratnih informacij in idej za izboljšave od uporabnikov.

»Res je, da je vzeti knjigo v roke in brati nekaj najlepšega, ampak v naših letih nam oči tega včasih več ne dovolijo. In kot nalašč pride stol, v katerega se usedeš, pritisneš na tablico in poslušaš zvočno knjigo. Za zdaj so naložene tri, v nadaljevanju, v letu dni, bo izdelana tudi platforma, ki bo vključevala večino prevedenih svetovnih knjig, ki jih bodo za poslušalce brali ­slovenski igralci.«

Dobra ideja, ki jo bodo še izboljšali

»V zadnjem času nam je bilo druženje velikokrat onemogočeno, zato smo veseli, da smo se po dolgem času spet lahko v tolikšnem številu zbrali v kavarni našega doma in ob tako prijetnem dogodku, kot je odprtje futurističnega stola Fabula,« je dejala Monika Šparl. Sodelujočim pri projektu FabulaFotelj, v okviru katerega je nastal zvočni fotelj, ki bere knjige, se je zahvalila, da so vključili njihov dom v projekt.

Stanovalci bodo z veseljem povedali, kaj je dobro in kaj še manjka.

Ponudbo knjig bodo dopolnjevali in širili s pomočjo Beletrinine platforme.

»Z veseljem ga bomo uporabljali in povedali, katere rešitve so zelo dobre, kaj še manjka, kaj bi bilo treba dodati, kajti zelo dobra ideja se počasi uresničuje še z manjšimi detajli, ki jih bomo skupaj dodelali in naredili, da bo bivanje stanovalcev v domu še bolj prijazno,« je povedala. Dodala je, da imajo vedno na široko odprta vrata za vse projekte, sploh takšne, ki njihovim stanovalcem prinesejo še bolj kakovostno življenje in preživljanje prostega časa.

Skrb za tiste, ki imajo težave z branjem

Zvočni fotelj Fabula je rezultat poglobljenega sodelovanja Fabule, festivala literature sveta založbe Beletrina, ki se pravkar končuje, društva Prostorož, podjetja za notranjo opremo in svetovanje Donar in Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Aljaž Koprivnikar, umetniški vodja festivala Fabula, je poudaril, da festival v Ljubljano in Slovenijo prinaša največja imena svetovne literature, vsako leto pa del programa namenijo tudi skupinam bralcev, ki imajo težave z branjem. Lani so z društvom Prostorož začeli ustvarjati poslušalnice knjig, letos pa so po zadnjih dveh letih pandemije in zaprtosti razmišljali, kako bi literaturo pripeljali v domove za starejše.

Sedi in poslušaj

»Ena od takih možnosti so zvočne knjige, ki ne omogočajo samo branja, ampak tudi poslušanje literature iz vsega sveta. Skupaj smo naredili fotelj Fabula, s katerim želimo širiti literaturo,« je povedal Koprivnikar. Začenjajo testno, fotelj Fabula trenutno ponuja bralcem zvočne knjige Slepec Mitje Čandra, In ljubezen tudi Draga Jančarja ter Ljudje iz Maribora Toneta Partljiča. Ponudbo bodo dopolnjevali in širili. Založba Beletrina načrtuje vzpostavitev platforme za zvočne knjige, ki bo dostopna tudi uporabnikom fotelja Fabula.

Uporaba fotelja je enostavna. Poslušalec se usede, na desni strani pa je tablica, ki omogoči poslušalcem, da se knjiga zavrti, je delovanje predstavil Aljaž Koprivnikar. FOTO: Jure Eržen/Delo

Uporaba fotelja je enostavna. »Poslušalec se usede, na desni strani pa je tablica, ki omogoči poslušalcem, da se knjiga zavrti. Sedite in poslušate, knjigo pa vam berejo uveljavljeni slovenski igralci,« je delovanje predstavil Koprivnikar. Povedal je, da je fotelj za zdaj testni in bodo veseli odzivov stanovalcev domov za starejše. V prihodnje si želijo, da bi fotelj čim bolj zaživel v domovih za starejše ter prinašal različno slovensko in tujo literaturo do stanovalcev.

Študentje so raziskovali prilagoditve starejšim

Nevenka Ferfila z Zdravstvene fakultete v Ljubljani je povedala, da je ideja o takšnem stolu nastala leta 2020, ko so s Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani ter Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani izvajali projekt, v katerem so študentje raziskovali, kako bi opremo in prostore, namenjene starejšim, oblikovali tako, da bodo čim bolj prilagojeni starejšim. Opažajo namreč, da so bili domovi za starejše zgrajeni pred desetletji in ne ustrezajo več tem zahtevam.

Želijo si, da bi prototip zvočnega fotelja potoval po Slovenji, saj bi tako pridobili povratne informacije, da bi ga čim bolj prilagodili starejšim uporabnikom. FOTO: Jure Eržen/Delo

Veliko so se pogovarjali tudi o stolih, s katerimi so različne težave, z leti se tudi spreminjajo. »S podjetjem Donar smo se pogovarjali o fotelju, ki bi ga lahko uporabili v domovih za starejše. Sodelovali smo z Domom starejših v Škofljici – Vitadom, kjer so bili nad idejo navdušeni. To je začetek zgodbe, ki se zdaj razvija naprej z društvom Prostorož,« je povedala Nevenka Ferfila.

Pomemben je tudi higienski vidik

Želijo si, da bi prototip zvočnega fotelja potoval po državi, saj bi tako pridobili povratne informacije, da bi ga čim bolj prilagodili starejšim. O ergonomiji stola so jih nekaj že pridobili, na primer, da bi bilo dobro dvigniti sedišče; pa tudi o tem, ali bo treba uporabnikom prilagoditi aplikacijo. Pogovoriti se morajo tudi, ali je za okolico moteče, če nekdo posluša knjigo preveč na glas, v tem primeru bi bilo mogoče uporabiti slušalke. Med drugim ugotavljajo, kakšni morajo biti ustrezni materiali, da jih je mogoče čistiti in razkužiti. Na zdravstveni fakulteti se namreč ukvarjajo tudi s tem, kako naj bodo stvari, ki jih potrebujejo v domovih, higiensko ustrezne, je povedala Nevenka Ferfila.

Zdaj bodo dobili besedo stanovalci v domovih za starejše. Prva je preizkusila fotelj gospa Stanka in povedala, da je izkušnja odlična. »Nekoč sem veliko brala in gledala filme, zdaj pa več ne gre, oči in ušesa ne dajo. Ta stol je nekaj novega, res dobrega, lepo bi bilo, če bi lahko ob poslušanju popili še kavo,« je povedala in dodala, da je poslušala knjigo Draga Jančarja, čigar dela je ­nekoč ­brala.