12 gorskih reševalcev pod Krnom reševalo turnega smučarja

Razmere v gorah v teh dneh še zdaleč niso idealne, saj se ponekod sprožajo veliki plazovi. Med tednom je snežilo, količina nesprijetega snega je velika in poslabšuje že tako nestabilno snežno odejo.Z Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS) so v petek opozorili na turnega smučarja, ki se je nameraval povzpeti na Krn. Na pobočju dvatisočaka so se že pred tem sprožili plazovi.30-letnik, kot so zapisali na GRZS v opozorilo ostalim, ki bi jih morebiti navdihnila zgodba nespametnega smučarja, je med prečenjem zasneženih pobočij v smeri Kožljaka na višini okoli 1600 metrov sprožil več klož. Zaradi velike nevarnosti nadaljnjega plazenja je z vzponom prekinil, poklical GRS in zaprosil za pomoč.Intervencije se je udeležilo 12 reševalcev GRS Tolmin in posadka helikopterja Slovenske vojske z ekipo HNMP, ki se ji je na pristajališču v Tolminu pridružil še reševalec letalec. Nepoškodovanega turnega smučarja so z elektromotornim vitlom dvignili z nevarnega terena ter ga pripeljali do planine Kuhinja, kjer so čakali reševalci s terenskim vozilom za primer klasičnega reševanja.»Čeprav je pogled na debelo zasnežena pobočja gora izredno vabljiv, pa vse turne smučarje in ostale obiskovalce gora opozarjamo, da je nevarnost plazov zelo velika,« so opozorili na GRSZ. Če kljub temu nameravajo oditi na turo, dodajajo gorski reševalci, naj dobro preučijo razmere na terenu in za vzpon izberejo pobočja, kjer ni nevarnosti plazov.