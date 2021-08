Adrenalinski navdušenci oblegajo Črno

Modra lažja, rdeča težja

Težji del ferate z oznako E je le za najbolj izkušene. Njena posebnost je, da ima tri odvode in omogoča plezanje s stopnjo D. Na fotografiji je vstop vanjo. FOTO: Alen Odzakovič

V turistični center po vodnika in opremo

Kmalu zipline tudi za najmlajše

Načrti za nove poti

V Črni na Koroškem načrtujejo vsaj še eno novo ferato. Vodila bo do vstopa na spust po najdaljši jeklenici v državi. FOTO: Alen Odzakovič

Črna na Koroškem stavi na adrenalinske atrakcije in se vse bolj spreminja v privlačno gorsko turistično destinacijo. Dobro leto po odprtju najdaljše jeklenice za spust v Sloveniji, ki so jo v čast sedmim domačim olimpijcem poimenovali Olimpline, so odprli še atraktivno ferato, prvo v tem delu Slovenije.»Nova ferata je v soteski Mučevo, po kateri je tudi dobila ime. Soteska leži na levi strani ceste Mežica–Črna na Koroškem, približno petsto metrov pred naseljem Žerjav. Parkirišče za ferato je na desni strani ceste, okoli tristo metrov pred Žerjavom,« je povedal predsednik planinskega društva Črna na KoroškemČeprav so jo odprli komaj pred nekaj dnevi, je zanimanje za plezanje po njej izjemno veliko, saj je ne le prva na Koroškem, temveč tudi v vzhodnem delu Slovenije. Po Lačnovih besedah se ferata Mučevo lahko postavi ob bok vsem slovenskim in tudi evropskim feratam.»V ferato se lahko podajo vsi: neizkušeni, začetniki, družine z otroki. Za njih je primerna lažja z modro oznako. Njena težavnost je B in ponekod C. Za izkušene in željne adrenalinskega doživetja pa je na voljo pot z rdečo oznako, ki doseže stopnjo E, kar pomeni že težko plezanje v delno previsni steni in zahteva kar precejšnjo moč v rokah. Posebnost te ferate je v tem, da ima tri odvode. To pomeni, da se lahko tisti, ki jim je ocena E pretežka, izognejo na treh zahtevnih delih in s tem celotna ferata postane ocenjena z D,« je povedal Lačen.Prvi odvod je že takoj ob vstopu, kjer se pot po soteski nadaljuje naprej do lažjega vstopa. Drugi je pred mostičkom, ki ga plezalec ne prečka, temveč nadaljuje plezanje desno navzgor. Tretji odvod pa je v zgornjem delu, kjer se je z umikom mogoče izogniti izrazitemu previsu.Za lažjo ferato si je treba vzeti eno uro in pol, za težjo pa še eno uro več. »Za plezanje v ferati niso potrebne poprejšnje prijave, lahko pa si po želji v turističnoinformativnem centru v Črni na Koroškem obiskovalci izposodijo potrebno opremo, dobijo lahko tudi vodnika. Ljudi opozarjamo, naj se v ferato nikar ne podajajo v slabem vremenu in brez zahtevane opreme, na kar opozarja tudi tabla pred vstopom v ferato,« je opozoril Lačen. Višina poti z modro oznako je 150 metrov, dolžina pa 250 metrov. Ferata z rdečo oznako je prav tako visoka 150, dolga pa 350 metrov.Črnjanska županjaje sicer napovedala, da bodo ponudbo adrenalinskih doživetij v prihodnje še razširili. Ta teden so ob smučišču v Črni začeli postavljati manjši adrenalinski park z možnostjo nadgradnje za najmlajše. Tudi ta bo imel zipline, a seveda niti približno tako dolg in visok kot tisti, ki so ga odprli pred dobrim letom dni. Po 1263 metrov dolgi jeklenici na višini 250 metrov nad tlemi se je letos spustilo 1308 obiskovalcev. Delovni čas je od četrtka do nedelje, za spust pa je nujna predhodna rezervacija v črnjanskem turističnoinformativnem centru. Cena spusta je 40 evrov, sprejemajo tudi turistične bone. Po Olimplinu se lahko spustijo obiskovalci, težji od 40 kilogramov, zgornja meja za spust, pri katerem je mogoče doseči hitrosti do 120 kilometrov na uro, pa je 130 kilogramov.V Črni na Koroškem načrtujejo vsaj še eno ferato. Po njej bodo lahko plezalci priplezali do vstopne postaje Olimplina, se po njem spustili do pristajalne ploščati v bližini kmetije Kogelnik, od tam pa se po sankališču, ki ga prav tako načrtujejo, spustili v dolino. »Preplezal sem veliko ferat po vsem svetu, a take variante še nisem videl. Če to naredimo, bo nekaj edinstvenega,« je ob odprtju Mučeva napovedal Marijan Lačen, soavtor najstarejšega adrenalinskega izziva v Črni z imenom K24.Gre za hribovski izziv, ki je star že več kot dve desetletji, a še vedno živ. Od izzivalcev zahteva, da v 24 urah premagajo pot po petih koroških vrhovih: Uršlje gore, Smrekovca, Raduhe, Olševe in Pece. Dolga je 80 kilometrov, na njej pa je več kot 10.000 višinskih metrov vzponov in spustov. Lani je pot premagalo 84 pohodnikov, letos že trideset. Da bi izziv približali ljudem, so letos uvedli možnost etapnega premagovanja izziva v enem letu in štafetnega, v katerem si pot po etapah lahko razdeli največ deset posameznikov. A izzivalci etapnega in štafetnega izziva se ne morejo vpisati v elitni klub K24, v katerem se je v dvaindvajsetih sezonah znašlo že več kot 500 ljudi.Pa še to: pohodniški izziv je pred nekaj leti dobil tudi tekaško različico z imenom K24 ultra trail. Občina Črna na Koroškem je tako začrtala jasno vizijo turističnega razvoja, pri katerem stavijo na gorništvo, pohodništvo in gorsko kolesarjenje.