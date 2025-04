Orbánu uničili tajno akcijo reševanja Milorada Dodika

V nadaljevanju preberite:

Konec februarja so bile enote madžarske protiteroristične policijske enote (TEK) v Bosni in Hercegovini na območju entitete Republike Srbske. Uradno je elitna enota madžarske policije prišla na skupne vaje s specialno protiteroristično enoto policije (SAJ) Republike Srbske, pravi cilj te misije pa je bil zavarovati pobeg voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika na Madžarsko, če bi mu ob obsodbi sodišče odredilo takojšnjo aretacijo, so poročali madžarski preiskovalni novinarji.

Dodik, ki je bil zaradi separatističnih potez, ki so v nasprotju z ustavo BiH, obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja, je dobil možnost pritožbe in ni bil takoj zaprt. Skrivnega načrta zato niso aktivirali, so pa imeli vpleteni smolo, da so bile namere madžarskih in srbskih oblasti v BiH vnaprej že znane obveščevalno-varnostnim službam, ki pozorno spremljajo regijo.