Bohinj med najboljšimi podeželskimi cilji

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je na seznam najboljših podeželskih destinacij uvrstila tudi Bohinj. Izbran je bil med več kot 130 prijavami iz 57 držav, z uvrstitvijo pa potrjuje, kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, edinstveno naravno in kulturno bogastvo ter zavezanost k trajnostnemu razvoju.

Že lani sta se na seznam Best tourism villages by UNWTO uvrstili Solčava in Radovljica, tokrat je Slovenska turistična organizacija poleg izbranega Bohinja nominirala še Podčetrtek in Moravske Toplice. Prijavile so se lahko destinacije, ki imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve, se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo, ter ki vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti, je povzel STA.

Svetovna turistična organizacija je lani prvič pripravila izbor, s katerim želi nagraditi vasi in podeželske destinacije, ki s svojim delovanjem na področju turizma prispevajo k razvoju regije ter pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino.