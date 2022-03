Evforični obiskovalci se radi vračajo

Pomemben del statistike zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je tudi turistični izkupiček. V času prireditve so po podatkih Turizma Kranjska Gora na destinaciji našteli okoli 12.000 prenočitev, zasedenost namestitvenih zmogljivosti je bila okoli 90-odstotna. Ob takih večjih dogodkih pogrešajo predvsem petzvezdični hotel, ki bi dvignil raven ponudbe, je poudaril Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica.

Po dveh letih premora je bilo v dolini pod Poncami čutiti predvsem veselje, tako zaradi vrnitve gledalcev kot seveda zaradi uspeha slovenskih tekmovalcev. V štirih dneh so imeli skupaj nekaj manj kot 60.000 obiskovalcev, največ v soboto, ko je bilo v Planici 20.000 ljudi. Večina je bila Slovencev, kajti za to, da bi z raz­nimi dogodki pritegnili več tujcev, jim je preprosto zmanjkalo časa, je povedal Tomaž Šušteršič. »Tekmovanje smo morali pripraviti v zelo kratkem času, šele 20. februarja smo namreč izvedeli, da bomo lahko gostili gledalce, zato smo morali zelo hitro preiti s plana A na plan B, pri čemer smo pričakovali kvečjemu 10.000 obiskovalcev, potem pa je vlada tako rekoč čez noč sprostila vse ukrepe. V tem času smo morali dati vstopnice v prodajo in poskrbeti za vso začasno infrastrukturo,« je opisal sogovornik.

Manjkala tretjina navijačev iz tujine

Razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci je ponavadi 70 : 30 na račun domačinov, pri čemer imajo pomembno vlogo uspehi reprezentanc iz posameznih držav. In več kot je tujcev, več je tudi prenočitev na destinaciji. Letos je po Šušteršičevem mnenju gotovo manjkala tretjina tujih gostov. »Tradicionalno je dober obisk Poljakov, Norvežanov, Nemcev, Avstrijcev … Zlasti Norvežani ostanejo ves teden, tudi zaradi dobre ponudbe hrane in pijače, za nameček za pol cene, kot so je navajeni doma,« je povedal generalni sekretar organizacijskega odbora.

V štirih dneh je smučarske polete v živo spremljalo nekaj manj kot 60.000 gledalcev. FOTO: Matej Družnik/Delo

Čeprav letošnja prireditev ni dosegala rekordnega obiska iz leta 2016, ko je predvsem smučarski skakalec Peter Prevc s svojimi izjemnimi uspehi v dolino pritegnil več kot 120.000 ljudi, ob takšnih večjih dogodkih pogreša v Kranjski Gori petzvezdični hotel, ki bi še nekoliko dvignil raven ponudbe. Hkrati jim zmanjka kar nekaj postelj, ki jih potem dopolnjujejo s prenočitvami v avstrijskem Bel­jaku in na Bledu. Tekmovalci s svojimi ekipami sicer prebivajo »v mehurčku« v hotelu Kompas, ki je »ravno dovolj velik v razmerah, kakršne so bile letos še vedno zaradi pandemije«. Skupaj je Hit Alpinea gostila 16 reprezentanc; 170 je bilo vseh članov ekip, od tega 63 tekmovalcev, so sporočili iz Turizma Kranjska Gora.

Skakalci in tradicija pospešujejo prodajo

Tudi Jelko Gros, vodja Nordijskega centra Planica, poudarja, da so glavni pospeševalnik prodaje vstopnic smučarji skakalci, letos slovenski. »Če ne bi bilo teh uspehov, s katerimi so nas tako rekoč provocirali vso sezono, še zlasti pa v drugi polovici, bi bilo najbrž manj obiska.«

Prav vsak obiskovalec tega krovnega dogodka v dolini pod Poncami je dragocen za nordijski center. »Mislim, da se bo vsak vrnil v Planico najmanj enkrat, najverjetneje pa večkrat,« pravi. To je skladno tudi z njihovo strategijo. »Naš poslovni model ni le enkratni obisk, ampak imamo najraje tiste, ki se v Planico vračajo in vsakič kaj novega doživijo.« Nordijski center našteje vsako leto okoli 300.000 obiskovalcev (brez tistih v času tekmovanja), od tega je 15 odstotkov športnikov, preostalo so tuji turisti, družine, izletniki, udeleženci poslovnih srečanj ...

Nordijski center je bil tokrat VIP-prizorišče. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

V času prireditve je bilo po podatkih Turizma Kranjska Gora na destinaciji zasedenih okoli 90 odstotkov namestitvenih zmogljivosti, vsega skupaj so našteli približno 12.000 prenočitev. Podatki sicer še vedno niso primerljivi s tistimi iz najboljših let, pa vendar se tudi turistični delavci veselijo vrnitve dogodka po dveh letih. Izpad so namreč v tem času čutili v vsaj 8000 prenočitvah manj.

V štirih dneh se je v Kranjsko Goro pripeljalo 800 avtobusov in 15.000 avtomobilov, kar je približ­no 450 na uro. V bližnja kampa – Špik v Gozdu - Martuljku in Kam­ne na Dovjem – so preusmerili okoli 150 avtodomov in poskrbeli za avtobusni prevoz do Planice oziroma Kranjske Gore. Obiskovalci so si sicer poleg prireditve ogledali okoliške naravne znamenitosti, denimo jezero Jasna in naravni rezervat Zelenci. Zelo dobro obiskani so bili tudi »navijaška« Alpska vasica in večerna koncerta, so sporočili iz Turizma Kranjska Gora.

Še vedno največ domačih gostov V Kranjski Gori so turisti lani ustvarili skoraj 601.600 prenočitev, še vedno je bilo največ domačih gostov z več kot 382.000 prenočitvami. Med tujimi so prevladovali obiskovalci iz držav, ki so dostopne z osebnim oziroma javnim prevozom (v oddaljenosti do 700 kilometrov). V letu 2020 so bile turistične namestitve približno pol leta zaprte, a so imeli kljub temu 613.600 prenočitev, večinoma domačih gostov. Leta 2019 je bilo ustvarjenih 871.000 prenočitev, a je bilo takrat kar 611.000 tujih gostov.

Med najbolj priljubljene dejavnosti v Planici spada prav spust nad letalnico. FOTO: Jure Eržen/Delo

Več sodelovanja s turističnimi agencijami

Za prihodnje leto v organizacijskem komiteju Planica že načrtujejo sodelovanje s turističnimi agencijami, ki tradicionalno vozijo tujce na tovrstna prvenstva. Želijo si namreč čim več organiziranih skupin, saj jih je laže nadzirati, organizirati njihove prihode in podobno, a tudi individualni gost­je bodo kmalu prišli na vrsto, saj bodo šle vstopnice v predprodajo že ob koncu poletja. Več kot tretjina prihodkov proračuna je namreč vezana na prodajo vstopnic.

Pri promociji pa Šušteršič pogreša večjo podporo Slovenske turistične organizacije, ki je prav športni turizem opredelila za promocijsko temo tega in prihodnjega leta. »Njihova podpora v višini 20.000 do 25.000 evrov je zelo majhna glede na to, kakšen imidž nese prireditev v svet. Med drugim gostimo več kot sto novinarjev, ki vsakič znova pritrjujejo, da je to edinstven dogodek na edinstvenem prizorišču, saj nikjer drugje ni vzdušja, kakršno je v Planici.«