Zaradi sončnega mrka izredne razmere ob eni največjih turističnih znamenitosti

Čeprav se bodo cene hotelskih sob, zlasti tistih s pogledom na Niagarske slapove, dvignile za nekajkrat in bodo vozovnice za vožnjo s starinskim vlakom, ki pelje iz New Yorka, stale več tisoč dolarjev, pred pričakovanim popolnim sončnim mrkom v regiji Niagara pričakujejo milijon obiskovalcev. Toliko, da so oblasti iz previdnosti razglasile izredne razmere. Omenjena svetovna znamenitost na meji med ZDA in Kanado velja za enega najlepših krajev, od koder bo 8. aprila mogoče opazovati težko pričakovani naravni pojav.

Če pogledamo številke, se odločitev o razglasitvi izrednih razmer niti ne zdi tako pretirana. Niagarske slapove, eno največjih turističnih zanimivosti na svetu, si v enem letu ogleda okoli 14 milijonov ljudi. Tokrat jih samo v dneh okoli sončnega mrka, ki se bo začel nad južnim Tihim oceanom in nato prečkal Mehiko, ZDA in Kanado ter s tem tudi znamenite Niagarske slapove, pričakujejo milijon.

Niagarski slapovi v zadnjih dneh marca, ko je bilo obiskovalcev bistveno manj, kot jih pričakujejo ta konec tedna. FOTO: Wa Lone/Reuters

To je število, ki zahteva veliko mero previdnosti, kakor se je izrazil regionalni predsednik Jim Bradley ob razglasitvi izrednih razmer. S tem ima regija na voljo tudi orodja za zaščito zdravja in varnosti prebivalcev in obiskovalcev ter kritične infrastrukture v kakršnem koli morebitnem scenariju, so po poročanju Reutersa sporočili iz njegovega kabineta. Velikemu številu obiskovalcev bodo prilagodili med drugim zmogljivosti mobilnih storitev ter prometno ureditev in delovni čas nekaterih ustanov.

Večje povpraševanje, višje cene

Da pričakujejo največjo množico ljudi, kar so jih v tako kratkem času gostili, je potrdil tudi župan Ontaria Jim Diodati. Vsekakor pa bo največja, odkar je najvišji slap po več kot več kot 550 metrov dolgi vrvi prečil akrobat Nik Wallenda in ob tem pritegnil 150.000 gledalcev. Vse, česar si lahko še želijo, je dodal župan, je jasno vreme.

Priprave vključujejo obvezno opremo. FOTO: Wa Lone/Reuters

Večina namestitev, zlasti hotelskih, je že lep čas rezerviranih, je povedala Janica Thompson, direktorica Turizma Niagarskih slapov, tudi cene so višje kot običajno. Sobe v Hiltonu, katerih cena je ponavadi okoli 200 kanadskih dolarjev (140 evrov) na noč, stanejo v tem obdobju najmanj 1000 kanadskih dolarjev (nekaj manj kot 700 evrov), tiste s pogledom na slapove dvakrat toliko ali še več. Regija, v katero sodi občina Niagarski slapovi, je tudi med tistimi, v katerih je v času mrka največje povpraševanje po namestitvah prek portala airbnb.Veliko povpraševanje ni dvignilo cen namestitev le na kanadski strani, ampak tudi na ameriški. Iz New Yorka bo med drugim vozil starodobni vlak z vozovnicami, ki stanejo 4000 ameriških dolarjev (3700 evrov) na osebo, tridnevno krožno potovanje pa vsaj še dvakrat toliko.

Turistični ponudniki že načrtujejo, kako bodo od množičnega obiska iztržili kar največ, ter upajo, da si bodo povrnili izgube, ki so jih utrpeli v času zaprtja zaradi pandemije covida-19. Hoteli pripravljajo zabave z glasbo v živo in seveda vstopnino, tudi manjši ponudniki so začeli zaposlovati. »Spet kličem nazaj ljudi, ki so bili pri nas zaposleni v preteklih letih, in jih usposabljam na novo,« je za Reuters povedal Gabriel Gabrie, lastnik lokalne picerije, ki upa, da jim bo sončni mrk prinesel »več ljudi in več sreče«.

Američani se mrzlično pripravljajo na sončni mrk. FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Med tistimi, ki so z mislimi že na potovanju, je univerzitetni profesor iz Toronta Jason Harlow, ki bo k Niagarskim slapovom v času mrka odpotoval z družino. »Videti nekaj, kar je tako lepo in tako osupljivo, videti zvezde sredi belega dne – to je nekaj, kar si bodo otroci zapomnili za vse življenje,« je dejal.

Spet leta 2044

Opazovanje popolnega sončnega mrka pri Niagarskih slapovih, ki ga je bilo tam nazadnje mogoče videti leta 1979 in ga bo spet leta 2044, je National Geographic uvrstil na enajsto mesto med dvajsetimi najboljšimi popotniškimi izkušnjami v tem letu. Sončni mrk se bo začel ob dveh popoldne po lokalnem času in bo trajal približno dve uri in pol. Popolnoma bo sonce zakrito tri minute in pol, od natanko treh in 18 minut popoldne.

ZDA so popolni sončni mrk prvič doživele leta 2017. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Popolni sončni mrk si bo 8. aprila sicer že iz svojih domov lahko ogledalo več kot 31 milijonov prebivalcev, so ocenili pri reviji Business Insider. ZDA so prvi popolni sončni mrk, ki je potekal od obale do obale in prečkal 14 držav, prvič doživele leta 2017. Na spletni strani, ki so jo poimenovali Veliki ameriški mrk (Great American Eclipse), so predvideli, da bo v prihodnjih dneh zaradi tega pojava po ZDA potovalo do 3,7 milijona prebivalcev.