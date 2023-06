Kotiček Slovenije, ki ga morate spoznati

Si predstavljate, da bi hkrati doživeli pestrost urbanega življenja in ležernost podeželja? Da bi na enem samem mestu lahko okusili bogato kulturno dediščino območja, torej njegovo kulturo, tradicijo, zgodovino, pa tudi hrano in običaje. Seveda s pomočjo prebivalcev, ki vas bodo sprejeli z odprtimi rokami – na primer vinar, ki vas bo povabil v svojo klet in vam pripovedoval zgodbo vinograda, ki ga neguje že več generacij njegove družine. Ali domačinka, ki vam bo na pragu svoje domačije pokazala kakšno izjemno ročno spretnost, zapisano v DNK vseh žensk tistega območja. In si predstavljate, da je ta kraj resničen in tako rekoč za vogalom? Spoznajte Štajersko in ji dovolite, da vam zleze pod kožo: že od prvega trenutka, prvega sprehoda in prve nepozabne dogodivščine.

Raznolikost Štajerske: zate, zanjo, zanj in za vso druščino

Štajerska je destinacija, kjer se vam ni treba odločati med urbanim in naravnim svetom, saj se lahko obema predate v prepletu. Na majhnih, trajnostnih razdaljah boste svoj najljubši kraj našli tako ljubitelji športnih aktivnosti na prostem kot iskalci kulture in zgodovine ali pa tisti, ki vas recimo pri izbiri destinacije vodi njena kulinarična vrhunskost. In Štajerska ponuja še več. Odkrijte njene lepote.

MARIBOR

Že štajerska prestolnica je idealno izhodišče za vse vrste avantur. Mesto kot urbano stičišče bogate kulture, trendovskega življenja in izjemne kulinarike z izjemno vinsko tradicijo. Na dosegu roke oziroma nog je tudi čudovita narava zelenih gozdov Pohorja in slikovitih s trto poraslih gričev.

Poseben utrip boste nedvomno doživeli ob veličastni reki Dravi. Ste vedeli, da je po njej še vedno mogoče pluti s tradicionalnim splavom ali se preizkusiti v izpiranju zlata?

Maribor se je v zadnjih letih uveljavil kot pravi raj ljubitelje kolesarjenja, športa in adrenalina.

Kolesarske in pohodniške poti prepredajo tudi vinske ceste, ki so posejane z vinotoči, domačijami in turističnimi kmetijami, kjer je mogoče preživeti nepozabne aktivne družinske počitnice.

Na adrenalinska doživetja vabijo tudi številni parki: bike park, skate park, wake park, vodni park in pustolovski park.

FOTO: Regionalna razvojna agencija za Podravje

Na tekmovanju za najboljšo evropsko destinacijo v letu 2023 je Maribor zasedel odlično 3. mesto in prejel naziv najboljše evropske kulinarične destinacije.

PTUJ

Najstarejše slovensko mesto je prva izbira vseh, ki bi radi že na sprehodu po mestnem jedru začutili pridih preteklosti. Tukaj boste našli nekaj zase vse dni v letu, na svoj račun pa boste prišli predvsem ljubitelji dobre hrane in kakovostnih vin. Na raziskovanje ptujske kulinarike se lahko podate s pomočjo kulinaričnega zemljevida Okusi Ptuja. Obvezen je tudi postanek v najstarejši vinski kleti, kjer hranijo najstarejša vina iz tega dela Evrope.

Za najlepši razgled se vzpnete do mestnega gradu, lahko se predate tudi skoraj obmorski ležernosti ob umetnem Ptujskem jezeru, ki mu domačini pravijo kar morje. Tukaj si lahko privoščite sproščujoč sprehod, kavico z izjemnim pogledom ali se preizkusite v kateri od številnih vodnih aktivnosti.

Ptuj je tudi idealna destinacija za vse ljubitelje wellnessa in termalnih užitkov. Ptujska termalna voda je eliksir zdravja in dobrega počutja, kar so cenili že stari Rimljani.

HALOZE

Nekaj kilometrov proč od mestnih središč lahko popolnoma preklopite iz urbanega v naravno. Že pogled, ki potuje po neskončnih zelenih gričih Haloz, deluje pomirjujoče, če se boste vanje tudi potopili in med njimi preživeli kakšen dan več, pa se boste v svoj vsakdan nedvomno vrnili kot prerojeni.

Haloze so območje bogate kulturne in zgodovinske dediščine. Lahko se podate na raziskovanje muzejev, v katerih so razstavljene pomembne zgodovinske zbirke, obiščete dvorec Štatenberg, baziliko Marije Zavetnice ali grad Borl.

Podajte se po poteh gastronomije in spoznavajte tipične lokalne dobrote, kot so ocvirkovka, haloška bunka, ajdova kaša in haloška gibanica. Pristno haloško je tudi vino, med najbolj znane vinske sorte spadajo šipon, laški rizling in sauvignon.

SLOVENSKE GORICE

Slovenske gorice veljajo za osrčje odličnega štajerskega vina. Z vinogradništvom je povezana tudi kulinarika in pristne domače hrane v teh krajih zares ne manjka, saj je ponudba kakovostnih kmečkih turizmov izredno velika. Med kulinarične posebnosti štejejo raznovrstne pogače, pravijo, da ima celo vsako tamkajšnje gospodinjstvo svojo različico, kraljica vseh pa je slovenskogoriška gibanica.

Na pohodu ali kolesarski turi po urejenih poteh boste uživali v svežem zraku in razgledih na neokrnjeno naravo. Po goricah so speljane različne romarske poti, ki so zelo dobro označene. V zadnjem času je poleg tega nastalo veliko učnih in doživljajskih poti, na katerih bo sprehod zabaven in poučen tudi za najmlajše.

To so samo nekatere od destinacij znotraj Štajerske, na katere se navezujejo še številni drugi kraji in kotički te izjemno prijazne slovenske pokrajine. Že v enem dnevu lahko doživite čudovite lepote neokrnjene narave in pestrost sodobnega in tradicionalnega v urbanih delih Štajerske. A če boste ostali še malo dlje, bo vaša izkušnja še bolj doživeta in izpopolnjena. Poiščite navdih na spletni strani stajerska.si in si pričarajte nepozaben oddih v največji slovenski pokrajini.

