Med 50 najboljšimi evropskimi destinacijami pet slovenskih

Med 50 najboljših destinacij Evrope je mednarodni turistični strokovnjak Terry Stevens v knjigi Wish You Were Here - Europe uvrstil pet slovenskih. S tako visokim številom se lahko pohvali le še Španija. Stevens, ki je Slovenijo obiskal skoraj petdesetkrat, izpostavlja slovenska unikatna doživetja in trajnostni pristop k turizmu.

Prejemnik naziva Ambasador slovenskega turizma 2020 Stevens je v nabor najbolj navdihujočih destinacij Evrope uvrstil Bled in Bohinj, dolino Soče, Ljubljano, Goriška Brda ter Podčetrtek in Rogaško Slatino.

Stevens je lani izdal globalno različico knjige Wish You Were Here z izborom 50 svetovnih destinacij, med katerimi so bili slovenski Bled in Bohinj, Ljubljana ter dolina Soče. Knjiga, ki je bila razprodana v šestih mesecih, je navdihnila evropsko različico, ki je izšla letos. Ne gre za klasičen vodnik, saj Stevens predstavi osebnost, razpoloženje, odpornost in pot do uspeha vsakega od izbranih krajev, med drugim poudarja urednik pri CBS News Peter Greenberg.

»Zaljubil sem se v vašo državo,« je na današnji predstavitvi knjige v Ljubljani poudaril Stevens in dodal, da je v Sloveniji našel številne prijatelje. Med slovenskimi biseri je med drugim izpostavil arhitekturo Jožeta Plečnika, glasbo Giuseppeja Tartinija, bronasta vrata stolnice v Ljubljani, spominsko cerkev Svetega Duha v Javorci, mariborsko staro trto, pivo malih in velikih pivovarn in ljudi, kot so denimo Martin Strel, Goran Dragić in Iztok Čop. »Mislim, da so vaša unikatna doživetja Slovenia Unique Experiences na svetovni ravni, podprta s podporo in vizijo Slovenske turistične organizacije,« je naštel.

Vse destinacije, predstavljene v knjigi, so prestale tudi ocenjevanje po modelu podjetja Stevens & Associates, ki prepoznava najboljše prakse v razvoju destinacij in kompetentnosti destinacijskih organizacij. Od 190 možnih točk so jih destinacije v knjigi morale doseči vsaj 160. Sicer pa gre za večinoma manjše destinacije, ki jih je enostavno razumeti in kjer vlada duh sodelovanja. Stevens izpostavlja še jasno vizijo, močno voditeljstvo, inovativne pristope, vlaganje v kadre v turizmu in spoštovanje lokalnih prebivalcev.

»Zagotovo je to izjemno velika priložnost za predstavitev Slovenije, slovenskega turizma, tudi naše usmerjenosti v trajnost,« je o dobri zastopanosti slovenskih destinacij v obeh knjigah Wish You Were Here dejala direktorica STO Maja Pak. »Ker je Terry Stevens zelo priznan mednarodni strokovnjak, verjamem, da bo imela promocija skozi njegovi knjigi izjemno velik uspeh,« je dodala.

Ker je Terry Stevens zelo priznan mednarodni strokovnjak, verjamejo, da bo imela promocija skozi njegovi knjigi izjemno velik uspeh. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pakova je ob tem spomnila, da Stevens Slovenijo občuduje že več kot 60 let. »Je izjemen sogovornik in svetovalec, ki nenehno spremlja naše delo, zlasti usmerjanje v destinacijski menedžment, trajnost, v zadnjem obdobju tudi nove kazalnike uspešnosti turizma,« je pojasnila. Tudi zato si je Stevens lani prislužil naziv ambasadorja slovenskega turizma, ker pa je v letu 2020 zaradi covida-19 nagrajencu niso mogli izročiti, so to slovesno storili danes.

»Zagotovo je to še ena potrditev, da je strategija razvoja turizma v Brdih nastavljena na pravi način,« je uvrstitev v knjigo ocenila direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec. »Gre za priznanje na svetovni ravni, ki pomeni, da smo v zadnjih letih uspeli umestiti Brda kot uspešno turistično destinacijo. To je tudi potrditev, da smo zelena, trajnostna in butična destinacija in da v ospredje postavljamo človeka. Gostje, ki zahajajo v Brda, postajajo naši prijatelji,« je dejala.

Po njenih besedah odlično izhodišče za razvoj Brd predstavljajo naravne danosti in »briški človek, ki je trmast in vztrajen, hkrati pa inovativen«. »V Brdih smo pred desetletji kot glavno gospodarsko panogo prepoznali kmetijstvo, primarno vinogradništvo, po najboljših vinih smo prepoznani po celem svetu. Temu smo 30 let nazaj dodali turizem in z roko v roki uspešno peljemo zgodbo razvoja destinacije v turističnem smislu,« je še poudarila.