Kljub opozorilom gorskih reševalcev na ferato Hvadnik v sandalih

Gorski reševalci so znova opozorili pohodnike in planince, naj se v gore odpravljajo ustrezno opremljeni in pripravljeni – tako psihično kot fizično. Žal se je spet zgodilo, da so morali reševati neustrezno opremljene tuje pohodnike, a na srečo se je intervencija končala brez poškodb.

Na družbenem omrežju facebook so člani Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) zapisali, da so »iz ferate Hvadnik rešili družinico tujih planincev, ki jih je med plezanjem, neprimerno opremljene, ujel dež«. Poklicali so na številko 112 in zaprosili za pomoč. Pohodniki, ki so se spopadli z ne najlažjo ferato, so imeli obute sandale.

Namen objav GRZS ni, kot so še zapisali gorski reševalci, obsojanje napak, pač pa ozaveščanje vseh, ki delajo v turizmu, da tujim neveščim gostom svetujejo najem gorskih vodnikov, ko se odpravljajo na take podvige, ki bi se lahko končali tudi tragično.

Člani Gorske reševalne zveze Slovenije so imeli letos že 388 intervencij. V gorah je umrlo 19 ljudi.

Ferata Hvadnik v Kranjski Gori je ocenjena s C(B (eno mesto je ocenjeno s C), dolga je okrog 500 metrov, posameznik pa na njej premaga 250 metrov višinske razlike.