Na pravljičnem zemljevidu odslej še Štanjel

Od Krvavca do Ajdovskega zidu in še naprej

Glasbeno pravljico bodo zaigrali Ana Kravanja, Lučka Grilc, Samo Kutin in pripovedovalka Nina Peče Grilc. FOTO: Marko Pleterski

Pravljična transverzala ima še šesto pot.

Prva je Pot pastirskih škratov na Krvavcu.

Novi Škratji Kras bodo odprli v soboto na festivalu Gledanica.

Pravljična transverzala, ki jo zavod Škrateljc od leta 2017, ko je nastala Pot pastirskih škratov na Krvavcu, vztrajno dopolnjuje, ima že šesto dogodivščino. Tokrat vodi v Štanjel na Krasu in vsebuje pomembno misijo: otroci morajo poiskati skrivne pečate, ki predstavljajo tako temeljne značilnosti tega območja kot vrline kraškega človeka, predvsem vztrajnost in ustvarjalnost, ter rešiti škratji urok, da bo na Krasu spet vse v redu.Pravljično-doživljajska pot Škratji Kras, ki je tudi tokrat opremljena s škratovsko izkaznico in slikanico Škratje s Krasa (avtor je kot pri vseh dosedanjih Uroš Grilc, ilustrator pa Zvonko Čoh), tako otroke in odrasle popelje po slovitem komenskem Krasu. Odkrivajo ga s pomočjo škratov, ki jim podtikajo razne »škratovščine« ter hkrati razkrijejo skrivnost pokrajine in skrite kotičke starodavnega Štanjela.Pri zavodu Škrateljc so doslej uredili že pet tovrstnih pravljičnih poti, prva je Pot pastirskih škratov na Krvavcu, druga vodi skozi doživljajski park v Polhovem Gradcu, kjer obiskovalci pomagajo najti dom polhu rogoviležu, tretja na Mali plac pri vasi Bevke na Ljubljanskem barju, četrta v Domžale, poimenovali so jo Pravljični Šumberk, peta pa je Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, ki popelje male raziskovalce med Vrhniko in Logatec, kjer se vije najdaljši rimski spomenik v Sloveniji. Pri vseh poteh snovalci iz zavoda, ki so si zadali nalogo ustvariti pravljično transverzalo po Sloveniji, povezujejo naravne danosti z lokalnimi značilnostmi in pri tem pomagajo pri spoznavanju krajev po Sloveniji.Pot Škratji Kras je dolga 3,4 kilometra in ima le 93 metrov višinske razlike. Dogodivščina se začne na parkirišču ob pošti v Štanjelu, Krasno beležko, kakor so jo poimenovali, pa obiskovalci kupijo v bližnjem Baru Zoro. Pot je krožna, nezahtevna in urejena, konča pa se v TIC na gradu Štanjel, kjer otroci za rešeno misijo prejmejo še »krasno nagrado«, obljubljajo v zavodu Škrateljc. Za pot bodo družine potrebovale približno dve uri in pol, lahko pa raziskovanje kraških skrivnosti in uživanje v lepotah Krasa tudi podaljšajo po principu: večja radovednost, daljša dogodivščina.