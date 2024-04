Obisk Benetk je treba odslej načrtovati vnaprej

Po letih napovedi se vendarle začenja obdobje, ko vstop v eno najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti na svetu, Benetke, ne bo več povsem brezplačen. Dnevni obiskovalci bodo morali že od 25. aprila do 5. maja, ko so tudi pri nas prvomajske počitnice, ter vse konce tednov do sredine julija plačati pet evrov za vstop v mesto. Izjemi bosta 2. in 3. junij. Tako se, kot je pred dnevi povedal beneški župan Luigi Brugnaro, borijo proti čezmernemu turizmu.

Končno odločitev za uvedbo vstopnic so beneške mestne oblasti sprejele novembra lani, potem ko so leta razpravljale o tem, kako se spopasti s čezmernim turizmom. Uvedbo ukrepov so dolgo zamikali, ker sta jih skrbela zmanjšanje prihodkov in omejitev svobode gibanja, kar nekaj pomislekov je bilo tudi po obdobju pandemije, zaradi katere se je turizem za nekaj časa povsem ustavil.

Takšna je bila vrsta pred baziliko svetega Marka v zadnjih dneh januarja. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Pri uvajanju vstopnine so izbrali precej mehak pristop. Letos jo bodo zaračunavali med 8. in 16. uro ob vsega skupaj 29 dnevih, in sicer med 25. aprilom in 5. majem ter vse konce tednov do 14. julija. Izjema bosta 1. in 2. junij, ko v Italiji praznujejo dan republike. Vstopnino bo treba plačati s kreditno kartico ali s paypalom, vstopnice pa si bodo morali obiskovalci po spletu rezervirati vnaprej, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Brugnaro: Cilj ni pobiranje denarja

Plačila vstopnine bodo oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v tej občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce, kot tudi tiste, ki v mestu prenočijo, bo veljala obveznost rezervacije, a jim vstopnine ne bo treba plačati. »Naš cilj ni pobiranje denarja, ampak preprečiti, da bi mesto eksplodiralo od preštevilnih obiskovalcev,« je bil slikovit Brugnaro. »V prvih dveh letih bomo imeli več stroškov kot prihodkov, vendar menimo, da je ta odločitev nujna,« je dodal. Letošnje leto bo poskusno, denar, ki ga bodo s pobiranjem vstopnine pridobili, pa bo namenjen zlasti za vzdrževanje mesta.

Letošnje leto bo poskusno, denar, ki ga bodo s pobiranjem vstopnine pridobili, pa bo namenjen za vzdrževanje mesta, napoveduje župan. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Po uradnih podatkih je leta 2022 v zgodovinskem središču Benetk prenočilo približno 3,2 milijona turistov. K tej številki je treba prišteti na tisoče ljudi, ki mesto obiščejo le za en dan. Središče Benetk ima manj kot 50.000 stalnih prebivalcev, na vrhuncu sezone pa je lahko v njem več kot dvakrat toliko turistov.