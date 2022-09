Pet razlogov, zakaj je jeseni Hrvaška še lepša

Že naravna kulisa prečudovite hrvaške raznolike pokrajine je dovolj dober razlog, da se podate na vsestransko pustolovščino čez južno mejo. In Hrvaška v prihodnjih mesecih skriva kar nekaj adutov, ki vas bodo nedvomno navdušili. Mi smo jih našteli vsaj pet.

Deset regij za deset različnih doživetij Hrvaška lahko našteje kar deset različnih zgodb, ki jih odlikujejo lepota in raznolikost narave, bogata kulturna dediščina in izjemna gastronomija. Vsaka od desetih hrvaških turističnih regij je polna zanimivih destinacij, mest, naravnih lepot, okusov, vonjev, zvokov in doživetij, ki ustvarjajo spomine in vabijo k raziskovanju. Raziščite jih.

1. Raziščite deželo narodnih parkov

Obala je nedvomno največji turistični in naravni dragulj Hrvaške, vendar se ta lahko pohvali še s številnimi naravnimi znamenitostmi. Spoznajte Liko in Karlovec, ki vas bosta navdušila ne samo s svojimi rekami, planinami, neokrnjenimi gozdovi, jezeri in jamami, ampak tudi z največjim številom narodnih in naravnih parkov.

Plitviška jezera FOTO: Goran Šafarek

Ta hrvaška zelena oaza postaja z leti tudi vedno bolj obiskana destinacija, zlasti zaradi njenih osupljivih parkov, med katerimi so najbolj znana Plitviška jezera, ki so sicer na seznamu naravne svetovne dediščine Unesco.

Čudoviti slapovi in šestnajst kaskadnih jezer so že sami po sebi dovolj dober razlog za obisk, a Plitvice ponujajo še številne druge znamenitosti, kot so razne zanimive geomorfološke oblike, gozdove, travnike in raznoliko turistično ponudbo za vse okuse.

2. Bogata kulturna dediščina na vsakem koraku

Hrvaška se lahko pohvali z izjemnim številom zelo dobro ohranjenih gradov in dvorcev, za ogled katerih se splača organizirati kar nekajdnevno zgodovinsko turnejo. In če ostajamo v območju Karlovca, boste prav tukaj lahko doživeli pravo potovanje v preteklost.

Kula Nehaj, Senj FOTO: Goran Sekula

Senj FOTO: Shutterstock

Če želite izvedeti kaj o legendarnih hajdukih, se odpravite v mesto Senj in odkrijte stolp Nehaj – renesančno trdnjavo iz 16. stoletja, ki je danes predelana v edinstven muzej, posvečen gusarjem, »senjskim uskocima«.

Karlovac FOTO: Sergio Gobbo

Obvezen postanek naj bo tudi v Karlovcu, ki je bil zgrajen po konceptu pravega renesančnega popolnega mesta v obliki šesterokrake zvezde.

Ogulin FOTO: Sergio Gobbo

Širše območje Karlovca se lahko pohvali s številnimi spomeniki kulturne dediščine – od očarljivih starih mest in gradov, kot so Dubovac, Ozalj, Ogulin, Bosiljevo, do frančiškanskih, pavlinskih in dominikanskih samostanov.

Dubovac FOTO: Zoran Jelača

Stari grad Dubovac je v bližini Karlovca in velja za enega najbolje ohranjenih spomenikov fevdalne arhitekture na Hrvaškem.

Ozalj FOTO: Zoran Jelača

Obiščite tudi srednjeveški grad Ozalj iz 13. stoletja, kjer je danes muzej.

Stara Susica FOTO: Zoran Jelača

Dvorec Stara Sušica je pravi grajski biser v Gorskem kotarju, na 800 metrih nadmorske višine. Je v lasti občine Reka in ga danes uporabljajo kot letovišče za mlade in kot planinski dom.

3. Zadihajte svež zrak z vrha

Tudi Hrvaška ponuja zelo slikovite in raznovrstne možnosti za pohodništvo. Ena izmed najbolj priljubljenih destinacij je nedvomno park Severni Velebit, ki je zaradi edinstvene pokrajine in bogatega rastlinskega ter živalskega sveta najbolj dragocen predel Velebita. Park se razteza na 109 kvadratnih kilometrih na skrajnem severnem delu gorovja in se lahko pohvali z izjemnimi naravnimi posebnostmi, kot sta kraška fenomena Hajdučki in Rožanski kukovi, botanični vrt in globoka Lukina jama. Skozi Rožanske kukove poteka Premužićeva steza, ki velja za najlepšo pešpot na Hrvaškem in tudi obiskovalcem s slabšo kondicijo omogoča varno gibanje po robovih velikanskih sten in strmih prepadov. Od tam se raztezajo čudoviti razgledi proti morju in kvarnerskim otokom.

NP Paklenica FOTO: Sanja Grgić Curić/TZO Starigrad

Uživate v plezanju? Potem predlagamo obisk Narodnega parka Paklenica na južnem delu Velebita, ki velja za največji naravni biser v zadrskem območju.

Glavna znamenitost v parku sta soteski Velika in Mala Paklenica, ki se vsekani v goro raztezata od morja do najvišjih vrhov Velebita. Park, ki je poln nenavadnih kraških fenomenov in jam, ima zaradi velikih razlik v podnebju ohranjeno tudi bogato floro in favno. Gibanje po Parku olajšajo številni smerokazi v različnih tujih jezikih. Skozi divjo sotesko Velike Paklenice, kjer so nekoč gorjanske žene na hrbtih iz primorja prinašale sol, iz rodovitne notranjosti Like pa žito, se danes razteza prijetna sprehajalna steza.

4. Ljubezen gre seveda tudi skozi želodec

In kulinarične ljubezni na Hrvaškem je na pretek. Raziščite raznolikost hrvaške kuhinje in odkrijte njene fantastične specialitete.

FOTO: Ivo Biočina

Kulen FOTO: Maja Danica Pečanić

Perkelt FOTO: Denis Despot

Ribji krožnik FOTO: Denis Despot

Med številnimi avtohtonimi specialitetami boste našli aperitive, kot je svetovno znani maraskino iz Zadra, predjedi, kot so paški sir, slavonska šunka in kulenova seka (vrsta salame), stonske kamenice ter klapavice, izvrstne ribe na žaru, slane inčune in delikatese, kot so jegulje in žabe iz doline Neretve, purice z mlinci, splitska pašticada. Slavijo tudi po izjemnih sladicah, kot so različni zavitki, gibanica, kutinova marmelada, kroštole ali fritule, ki bodo osvojili vaše čute.

5. Vedno v pogonu tudi na oddihu

Hrvaška je postala prava meka za vse, ki iščete pravo pustolovščino, začinjeno s kančkom adrenalina. Če ste motorist, boste uživali na ovinkastih cestah, ki se vijejo skozi neokrnjeno naravo. V notranjosti države so številne kolesarske poti, pohodnikom pa predlagamo, da raziščejo 1100 kilometrov dolgo Napoleonovo gorsko pot Via Adriatica, ki vodi vse od Istre do južnega konca države. Sprehajalne, pohodniške, plezalne in planinske poti ponujajo čudovite razglede na okoliške reke in gore. Privlačna potapljaška območja na Hrvaškem so odlična alternativa za pobeg v slikovit podvodni svet edinstvenih arheoloških najdišč.

FOTO: Davor Rostuhar

FOTO: TZŽ Medžimurske

Edinstveno doživetje je tudi raziskovanje hrvaškega podzemlja oziroma številnih jam. Hrvaška namreč dobesedno leži na luknjah in skalah in je ena redkih držav s toliko površine v kraškem območju.

Spoznajte najbolj priljubljene jame na Hrvaškem.

Hrvaško pa lahko raziščete tudi malo drugače: zaplujte po njenih rekah. V zadnjih nekaj letih je postalo kajakaštvo na Hrvaškem obvezna vrsta avanture, ki ponuja ogromno zabave za vse tiste, ki si želijo resničnega doživetja neokrnjene narave in so pripravljeni z lastnimi močmi poiskati zadovoljstvo.

Spoznajte najlepše destinacije s kajakom na Hrvaškem.

Obiščite Hrvaško – pričarajte si vedno nova doživetja Hrvaška ponuja različna doživetja prav vse dni v letu. In čeprav je poletje že skoraj pomahalo v slovo, nič za to. Odkrijte njene številne bisere in raziščite njeno bogato naravno in kulturno dediščino. Na Hrvaškem vam nikoli ne bo dolgčas. Prav nasprotno: čisto vsak kraj skriva v sebi novo življenjsko doživetje. ODKRIJTE GA ŠE TO JESEN.

