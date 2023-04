Po pršiču med norveškimi fjordi

V nadaljevanju preberite še:

Ko smo se začeli približevati norveški arktični prestolnici Tromsø, se je po letalu, polnem turnih smučarjev, razširilo vznemirjenje. Skozi line se je namreč odprl pogled na fjorde in zasnežene hribe, obsijane s soncem. Številni smučarski navdušenci, ki se marca in aprila zgrinjajo v to severno deželo, so tako že nestrpno čakali, da bodo lahko vijugali po belih strminah. Severni del Norveške zaradi obilice svežega, praviloma lahkega snega ter obširnih prostranstev, ki ponujajo osupljive razglede, v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena turnosmučarska destinacija. Priljubljenih točk na razčlenjeni morski obali je kar nekaj.