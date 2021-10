Podobe severnoameriških rek na slovenskih vodah

Muharjenje na treh rekah oziroma Fish&Fly Trio, kakor se urad­no imenuje, je lanskega snovalca za inovativno zamisel letos nadgradilo s sejalcem, priznanjem za ustvarjalne in inovativne dosežke v slovenskem turizmu. Zasnoval ga je Matjaž Kuzma iz agencije Green Adventure, ki se je rodila prav v času pandemije, po vzoru tovrstne ponudbe iz tujine, pri čemer je izrabil naravne danosti majhne Slovenije. »Sočo pozna ves svet, zato sem se vprašal, zakaj ne bi vse te smetane pripeljali še na druge, ravno tako edinstvene reke pri nas.«

Kakor je povedal Matjaž Kuzma, je ideja začela vznikati, ko je tudi njega, sicer ljubiteljskega ribiča in člana ribiške družine Novo mesto, prevzelo muharjenje in je brskal za kraji, kjer bi to še lahko počel. Že svetovna filmografija je poskrbela, da se nam ob tem v misli prikradejo podobe severnoameriških in kanadskih rek ter na njih ribičev, ki s palico v rokah in ribiškimi škornji na nogah mirno in potrpežljivo stojijo v plitvi vodi, medtem ko se nad reko nežno dvigajo meglice. To so podobe, ki so, je pritrdil Kuzma, vplivale na turistični produkt, ki si ga je zamislil, pa tudi primeri ponudbe iz tujine, ki vključujejo ribarjenje, prevoz in vse drugo, kar spada zraven. »Zato sem se vprašal, zakaj česa takega ne bi naredili tudi pri nas.«

Trojni izziv

Fish&Fly Trio na treh ribiških destinacijah pred goste postavlja trojni izziv: v treh dneh ujeti tri domorodne ribje vrste, na Kolpi lipana, na Krki potočno postrv in na Soči soško. Na voljo jim je vodenje, oprema, če jo potrebujejo, prenočitve, hrana in prevoz s helikopterjem. Prevozno sredstvo, ki je prej primerno za premagovanje razdalj v državah, kot so prej omenjene značilne svetovne ribiške destinacije, se zdi v Sloveniji, še zlasti ker se predstavlja kot zelena in butična, pretirano, toda sogovornik v ospredje postavlja čas, ki ga obiskovalci pridobijo za doživetje samo, namesto da bi ga izgubljali na cesti. »To se mi preprosto zdi pomembnejše. Ko pa bo na trgu zrakoplov, ki bo na ekološki pogon in bo lahko prepeljal do pet potnikov, bomo izbrali to mož­nost.« Z doživetjem cilja na tuje goste, zlasti Američane, a kajpak tudi iz drugih držav; muharjenje je, kot je naštel, zelo razširjeno v Skandinaviji, Patagoniji, na Novi Zelandiji …

Slovenija je s svojo naravo, čis­timi rekami, ribiško tradicijo in navsezadnje marljivim delom ribiških družin, ki skrbijo za vodotoke, po prepričanju sogovornika zelo primerna destinacija za muharjenje. »Že zdaj je naša država prepoznavna na tem področju, ponudnikov je kar nekaj. Zlasti Sočo in njene pritoke pozna ves svet, to smetano gostov pa bi radi pripeljali tudi v notranjost, na druge reke, ki so tujcem morda manj znane, a je na njih veliko možnosti za ribolovne užitke. Na Kolpi lahko celo doživijo, da jih pride pogledat kakšen medved. Takšni prizori so samo še na Aljaski,« je razmišljal Matjaž Kuzma, po poklicu sicer profesor športne vzgoje, dela pa kot koordinator za šport na Zavodu Novo mesto.

Čas za snovanje in sejanje

Matjaž Kuzma je v pandemskih časih iz svoje ljubiteljske dejavnosti zasnoval turistični program. FOTO: Green Adventure

Zamisel za Fish&Fly Trio je lani že dobila priznanje Slovenske turistične organizacije snovalec, ki je namenjeno najbolj ustvarjalnim in inventivnim idejam na področ­ju turizma, letos mu je sledil še sejalec, priznanje za najbolj domiselne turistične proizvode. Kot so med drugim pojasnili v obrazložitvi, produkt povezuje ribiške vodnike, ponudnike nastanitev in gastronomije treh destinacij ter razpršuje turistične tokove z bolj obleganih alpskih na manj izkoriščene kraške reke. Medtem je pridobil še znak Slovenia Unique Experiences. Sogovornik priznava, da je bil čas zatišja zaradi covida zanj priložnost, da izpili idejo, zaradi omejitev, povezanih s širjen­jem virusa, pa še ni bilo prilož­nosti, da bi jo preizkusil na trgu. »Pričakujem, da se bo prihodnje leto trg pobral in da bomo končno lahko poleteli.«

Sezona se načeloma začne aprila in traja do novembra, torej v času lova na postrvi in lipana, a vmes je čas lova na kraljevskega sulca. »To je zelo iskana riba in ribiči imajo do njega zelo zaščitniški odnos. V Novem mestu velja merilo 100 centimetrov. Pod to dolžino ga torej ne smemo vzeti. Drugič: če ga ribič ujame, dve leti nima pravice loviti sulca,« je našteval pravila.

Fish& Fly Trio, ki je mogoč tudi v enodnevni različici, ravno tako temelji na načelu ujemi in spusti. Ali kot pravi sogovornik: »Zelo lepo je ribo ujeti, še lepše pa jo je spustiti.« Pri ribolovu uporabljajo trnke brez zalusti, s katerih tudi manj izkušen ribič ribo lahko sname, ne da bi se poškodovala. Muharjenja se sicer pod njihovim okriljem lahko udeležijo celo popolni začetniki, saj jim priskrbijo vso opremo, ribolovno dovolilnico in imajo dve ekipi ribiških vodnikov, eno za kraške vode in drugo v dolini Soče.

Navdušeni nad Temenico

V tem poletju je bilo med njihovimi programi lepo obiskano veslanje s kajakom zeleni reki, in sicer Temenici, Krki in Kolpi. Zlasti nad prvo so gostje navdušeni; Kuzma pravi Temenici kar dolenjska Amazonka, tako divja se zdi na posameznih predelih. »To so majhne in strokovno vodene skupine, letos so prišli večinoma Slovenci, nekateri so izkoristili tudi bone,« je povedal Matjaž Kuzma. Med Slovenci je sicer manj zanimanja za program V divjino (Into the Wild) z ogledom medveda, so pa letos v pragozd popeljali belgijsko družino.