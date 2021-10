Potovanja še vedno krojijo zelo različna pravila

Zelo strogi v Čilu

Idilične plaže na Mauritiusu še pred nekaj dnevi FOTO: Laura Morosoli/AFP

Preveč optimističen cilj Španija, ki je bila pred pandemijo druga najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu, je v prvih osmih mesecih letos sprejela 15 milijonov turistov, 4,2 odstotka manj kot v tem času lani. Podatki njihovega statističnega urada kažejo, da se cilj španske vlade, da bo letos v državo privabila 45 milijonov tujih obiskovalcev, kar je približno polovica vseh v letu 2019, ne bo uresničil.

Mauritius in Bali

Na mednarodnem letališču na Baliju se pripravljajo na sprejem tujih turistov. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Še leto ali dve okrevanja

Približno 54 milijonov turistov je julija prestopilo mednarodne meje, največ po aprilu 2020, je te dni objavila Svetovna turistična organizacija (UNWTO). To je za skoraj 60 odstotkov več, a še ved­no pod ravnjo iz rekord­nega in predpandemskega leta 2019. Prav v tem času napovedujejo odpiranje nekatere najbolj priljubljene turistične točke, kot so tajski otoki, indonezijski Bali, pred svojo poletno sezono tudi Čile, a pod zelo strogimi pogoji. Zato je skrbno branje pravil pred rezervacijami še vedno zelo pomembno.Znamenja prebujanja turizma v Svetovni turistični organizaciji pripisujejo predvsem cepljenju proti novemu koronavirusu in s tem povezanemu sproščanju omejitev potovanj. Kljub vsemu je leto 2021 še vedno polno izzivov za svetovni turizem, saj je bilo število mednarodnih prihodov v obdobju od januarja do julija manjše za 80 odstotkov v primerjavi z letom 2019, so po poročanju AFP sporočili iz UNWTO.​ Julija 2019 je namreč mednarodne meje prestopilo kar 164 milijonov turistov.V prvih sedmih mesecih letos sta še vedno najbolj prizadeti azijska in pacifiška regija, upad mednarodnih prihodov je 95-odstoten. Sledi Bližnji vzhod, kjer se je turistični obisk zmanjšal za 82 odstotkov, Evropa in Afrika doživljata 77-odstotni padec, Ameriki pa 68-odstotnega.Nekatere azijske in južnoameriške države, ki so v zadnjih tednih poskušale predvsem nadoknaditi zaostanek pri cepljenju, zdaj le napovedujejo odpiranje meja. V Čilu so to naredili s 1. oktobrom, torej ravno v pravem času pred začetkom poletja na južni polobli, vendar zelo previdno. V državo, ki je priljubljena pri svetovnih popotnikih zaradi raznolikih trekingov, bodo lahko vstopili le polno cepljeni s posebno izjavo, še naprej pa bodo veljala tudi pravila o testiranju in karanteni . Test ne sme biti starejši od 72 ur, ko se vkrcajo na letalo, ko pridejo na želeni naslov, pa morajo ostati v karanteni pet dni.Necep­ljeni obiskovalci, z otroki vred, še ne bodo mogli potovati po Čilu, je mogoče prebrati na spletni strani Lonely Planet. Potrdila o cepljenju bo pred prihodom preverjalo čilsko ministrstvo za zdravje, ves postopek bi lahko trajal tudi mesec dni, zato državni uradniki vnaprej opozarjajo ljudi, da naj počakajo z rezervacijo letalskih vozovnic ali zmogljivosti, dokler ne bodo končali tega postopka.To pa še niso vsi pogoji; turisti si morajo pred vstopom zagotoviti zdravstveno zavarovanje z najmanjšim kritjem v vrednosti 30.000 dolarjev, da bi lahko pokrili morebitne stroške zdravljenja zaradi covida-19. In tudi ko so že tam, naj bi sproti poročali o svojem zdravstvenem stanju in trenut­nih lokacijah. Tujci bodo za zdaj v državo lahko vstopali le prek letališča v glavnem mestu Santiago, v obalnih resortih Iquique in Antofagasta ter skozi puščavo Atacama.Čile, ki ima od letos še eno znamenitost z Unescovo zaščito več, to je najdišče Arica z mumijami starodavnega ljudstva Chinchorro, se sicer uvršča med države z najvišjo stopnjo precepljenosti, saj je kar 87 odstotkov odraslih dobilo oba odmerka, vendar so se spomladi, kmalu po začetku cepljenja, prehitro preveč sprostili in pozabili na preventivne ukrepe, zato se je virus spet začel širiti. Zdaj raven okužb upada, a so ostali previdni, tudi omejitev gibanja v nočnih urah še naprej velja.V petek je obiskovalce iz tujine po dolgih mesecih izolacije spet sprejel otok Mauritius. Kot je povedal tamkajšnji minister za turizem Steven Obeegadoo, je bilo polno cepljenih 68 odstotkov od 1,3 milijona prebivalcev, vsaj en odmerek jih je prejelo 89 odstotkov, kar je spet ena najvišjih stopenj na svetu. Na idiličnem otoku v Indijskem oceanu je od turizma odvisnih okoli 100.000 družin, pred pandemijo je panoga prispevala 24 odstotkov bruto domačega proizvoda in dajala zaposlitev približno četrtini aktivnega prebivalstva na otoku, zato so napoved o odprtju sprejeli z velikim olajšanjem in optimizmom, a tudi previdno.Od julija so sicer že sprejemali posamezne polno cepljene turiste v mehurčkih v resortih, sicer pa so bili bolj ali manj nedostopni vse od začetka pandemije. Prvi gostje so zdaj prileteli iz Dubaja, Pariza in Londona, še vedno jih testirajo, Mauritius je, denimo, tudi med šestimi turističnimi točkami zunaj EU, kamor svojim državljanom brez karantene ob vrnitvi dovolijo potovanje Italijani.Za mednarodne turiste naj bi se prihodnji teden odprl še priljubljeni indonezijski otok Bali. Za začetek bo mednarodno letališče Ngurah Rai odprto za potnike iz Južne Koreje, Kitajske, Japonske, Združenih arabskih emiratov in z Nove Zelandije. Vsi bodo morali v hotelu najprej preživeti osemdnevno karanteno (seveda na svoje stroške), druge morebitne omejitve za zdaj niso znane, je poročal AFP.Sredi novembra je sprejetje turistov iz tujine napovedala tudi Kuba, in sicer brez pogojev za polno cepljene potnike, preostali potrebujejo negativni PCR-test, opravljen največ 72 ur pred potovanjem v to otoško državo. Odpreti nameravajo vsa letališča in obnoviti vse komercialne polete.Odprtje najbolj turističnih točk, kot so glavno mesto Bangkok ter otoka Samui in Phuket, je načrtovala tudi Tajska, katere gonilna gospodarska moč je prav turizem. A te napovedi so še precej negotove, saj poteka cepljenje prepočasi, pa čeprav so turistični delavci na kolenih. Državo je namreč letos (pod posebnimi pogoji, v glavnem so bili to cepljeni obiskovalci, ki so dopustovali v mehurčkih) obiskalo komaj nekaj več kot 70.000 turistov, leta 2019 jih je bilo 40 milijonov. Leto in pol so zaprte tudi meje sosednje Malezije, kjer prispeva turizem desetino BDP, edina izjema je potovalni mehurček na otoku Langkawi, zato turistični delavci že lep čas opozarjajo, da bodo propadli, če jim država ne bo pomagala.Do zdaj si je po ugotovitvah UNWTO opomoglo le nekaj manjših otokov na Karibih, v Afriki, Aziji in Tihem oceanu ter več majhnih evropskih destinacij. Tam je število prihodov turistov blizu ali celo višje od ravni pred pandemijo. »Resnični ponovni zagon turizma in koristi, ki jih ta prinaša, ostajajo omejeni, saj nedosledna pravila in predpisi ter neenakomerne stop­nje cepljenja še naprej vplivajo na zaupanje v potovanja,« je v poudaril vodja UNWTOOživitev turizma tako pričakujejo v letu 2022, ravni pred pandemijo covida-19 pa verjetno ne bo dosegel prej kot v letu 2023 ali 2024.