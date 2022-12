Pustolovščina z divjimi zvermi na meji s Hrvaško

Na območju ob slovensko-hrvaški državni meji, kjer kraška pokrajina prehaja v bujne gozdove narodnega parka Risnjak, živi sosedski turistični projekt, ki povezuje Zeleni Kras in Gorski kotar. Explore the wondernature se imenuje program raziskovanja in spoznavanja naravnih čudes tega območja, za katerega je pričakovati, da se bo z vključitvijo Hrvaške v schengensko območje dodatno razživel.

Neukrotljiv svet narave brez turističnih množic. Kraške jame, ki so kot katedrale iz apnenca, polne žive kristalno čiste vode in skrivnostnih rek, čudežna presihajoča jezera, polna rib in ptic, neokrnjeni strnjeni gozdovi, v katerih še vedno vladajo medved, volk in ris. In tudi ljudje, ki že stoletja živijo z roko v roki z naravo. »Je oster, nepredvidljiv in neukrotljiv svet, v katerem lahko postaneš del narave,« v Regionalni razvojni agenciji (RRA) Zeleni Kras vabijo k raziskovanju neobljudenih kotičkov z izkušenimi vrhunskimi poznavalci.

»Program Explore the wondernature sledi usmeritvam trajnostne turistične ponudbe. Na eni strani združuje predstavitve posebnosti dveh čezmejnih destinacij v Sloveniji in Hrvaški, pri čemer gradi ponudbo na pristnih izkušnjah na terenu. V mislih imamo predvsem to, da gostje in obis­kovalci raziskujejo lokacije skupaj z domačini in strokovnjaki na posameznih območjih. S tem želimo prispevati k dvigu ozaveščenosti turistov o pomenu varovanja okol­ja, o posebnostih krasa in vode na njem, o vplivu človeka na naravo in obratno,« je povedal Dejan Iskra iz Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Postojnska jama-Zeleni kras.

Ponudba v zimskem času Program se lahko izvaja vse leto, v zimskem obdobju svetujejo predvsem obisk podzemnih jam, aktivnosti z lokalnim prebivalstvom v delavnicah (kovanje, izdelava eteričnih olj, destilacija žganja …), ob primernih vremenskih razmerah pa tudi aktivnosti na prostem, kot sta odkrivanje snežniških gozdov na smučeh in sprehod s krpljami.

Izkušnje z opazovanjem medveda na Aljaski

Med najzanimivejšimi aktivnostmi, ki so vključene v program, so obiskovanje manj poznanih podzemnih jam in odkrivanje kraškega podzemlja, aktivnosti na Unescovem območju Snežnik, opazovanje prostoživečih živali v prvobitnih gozdovih, zlasti rjavega medveda, izkušnje lokalne tradicije in kulture na delavnicah izdelave čolnov drevakov ali kovanja last­nega noža ter preživetja v divjini.

Zeleni vir v Gorskem kotarju je prav tako izjemna zanimivost, vendar je trenutno zaradi poplave zaprt. FOTO: Miha Skrt

Pomembna dodana vrednost v teh večdnevnih programih so vodniki. Kot pravijo v RRA Zeleni kras, so veliko energije usmerili v izobraževanje in usposabljanje tako vodnikov kot manjših turis­tičnih ponudnikov in lokalnih prebivalcev: »Med drugim je svoje izkušnje z deležniki projekta delil vodnik opazovanj medveda na Aljaski, nastal je mini angleški slovarček izrazov, povezanih z opazovanjem medveda, govorili smo o novih pristopih v gozdni pedagogiki, priložnostih gastronomije v wildlife turizmu, se učili pletenja košar in drugih starih rokodelskih spretnosti, organizirali simpozij o pticah na Cerkniškem jezeru, prepoznavali invazivne rastline v naravi, oživljali zgodbe, ki interpretirajo dediščino, in podobno.«

Olajšano prehajanje regij

Združevanje in povezovanje dveh obmejnih območij s turistično ponudbo se bo lahko v prihodnjem letu dodatno razživelo z vstopom Hrvaške v schengensko območje. »Odprava meje je vsekakor pozitiven korak, saj nam bo olajšala prehajanje med regijama, ki sta bili dolga leta ločeni,« pravi Iskra in dodaja, da so nad skupno ponudbo zlasti navdušeni tuji obiskovalci iz bolj oddaljenih držav, saj lahko v zelo kratkem času odkrivajo Alpe, kraški svet, Jadran in Sredozemlje kot tudi enega največjih neposeljenih in najbolj gozdnatih predelov Evrope. »Turisti, ki iščejo neodkrite dele sveta, se ne ozirajo na državne in druge meje, temveč želijo v svojem prostem času izkusiti čim več. Naša naloga je, da jim ob nepozabnih doživetjih zagotovimo visoko kakovost ponudbe in poskrbimo za spomine, ki jih bodo odnesli domov.«

Gorski Kotar FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Turistična ponudba s kombinacijo kraške pokrajine in strnjenih gozdov severnih Dinaridov je sicer eden glavnih dosežkov projekta Nature & Wildlife: Doživetja narave in opazovanja divjih živali, ki so ga v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška med letoma 2018 in 2021 izvajali občina Pivka, Javni zavod Snežnik, Zavod Jezerski hram, podjetje Subjekt, Lokalna razvojna agencija PINS, Narodni park Risnjak in RRA Zeleni kras kot vodilni partner.