Ko so šli raziskovalci še v povsem neznani svet, turisti po strmih poteh

Škocjanske jame, ena od osrednjih turističnih in kraških znamenitosti pri nas, so že skoraj 40 let na seznamu Unescove svetovne dediščine, turizem se tam razvija več kot dve stoletji, a še vedno odkrivajo nove zanimivosti. V letu, od katerega smo se poslovili, so med drugim prevedli napis nad vrati poti v Veliko dolino, ki nosi letnico 1823 in zaznamuje prvo turistično pot v tej znamenitosti. Po njej smo se sprehodili z Borutom Pericem, vodjo strokovne službe v Parku Škocjanske jame.

Ko se z Borutom Pericem pogovarjamo o zgodovini turizma v Škocjanskih jamah, od leta 1986 vpisanih na Unescov seznam svetovne dediščine, se najprej vpraša, kdaj sploh začeti. In začne v časih, o katerih vemo zelo malo, le to, da so človeka od nekdaj privlačile skrivnosti jame, kamor ponikne reka Reka.

Borut Peric, geograf, krasoslovec, jamar in vodja strokovne službe v Parku Škocjanske jame FOTO: Simona Bandur

A že to, da se je človek spustil do vode, v globoka brezna in udorne jame, je bilo nekoč zelo nevarno početje, razlaga Peric med sprehodom po Škocjanu. Silhueto kraja, v katerem je po statističnem popisu leta 2002 živelo le sedem ljudi, med drugim izrisuje cerkev sv. Kancijana. Po tem svetniku sta kraj in jama dobila ime – kot še številni drugi, povezani z vodo. Po naselju je speljana učna pot, ki ravno tako pripoveduje o tem, s kakšnimi vprašanji in radovednostjo je ljudi navdajala jama in v kakšne nevarnosti so se bili pripravljeni podati, da bi doumeli njene skrivnosti.

Povsem neznani svet

V njej so odkrili arheološke ostaline iz starejše, srednje in mlajše kamene dobe, najdbe izvirajo iz bakrene in zgodnje bronaste dobe, tudi v okolici so našli ostanke prazgodovinske naselbine, kar dokazuje, da je območje že davno privlačilo človeka. Prvi pisni viri o Škocjanskih jamah izvirajo iz antike, označene so na najstarejših tiskanih zemljevidih tega dela sveta, pritegnile so kajpak slovitega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja v Slavi vojvodine Kranjske (1689), vedute je upodabljal tudi francoski slikar Louis Francois Cassas (1782), katerega slike pričajo, da so ljudje že takrat obiskovali dno Velike doline, udornice s približno 160 metrov visokimi prepadnimi stenami.

Leta 1890 so raziskovalci dosegli breg Mrtvega jezera. FOTO: arhiv Parka Škocjanske jame

Toda pravo in načrtno raziskovanje se je začelo v 19. stoletju. Prvi povod je bilo iskanje vode za oskrbo Trsta, zaradi česar so na eni strani raziskovali globoka brezna po Krasu, na drugi pa Škocjanske jame in s tem sledili Reki. Tega se je lotil, mojster za vodnjake iz Trsta, in leta 1840 dosegel tretji slap, približno 150 metrov od zadnjega ponora Reke, v Veliki dolini. Naslednje raziskave je vodill s skupino idrijskih rudarjev. Prodrli so do četrtega, morda celo šestega slapa. Njihovo delo je končala narasla Reka, ki se je pokazala v vsej svoji mogočnosti ter jim odnesla orodje in vse tri čolne. Drznost teh prvih raziskovalcev Peric brez omahovanja primerja z največjimi osvajalskimi dosežki na svetu, kajti prvi raziskovalci so šli v popolno temo, v povsem neznani svet, brez prave opreme in vremenske napovedi.

Nova prelomnica je bila ustanovitev jamarskega odseka pri primorski sekciji Nemškega in avstrijskega planinskega društva v Trstu leta 1884. Pod vodstvom trojice raziskovalcev, Antona Hankeja, Josipa Marinitscha in Friedricha Müllerja, ter s pomočjo domačinov so že v prvem letu premagali najtrši oreh, omenjeni šesti slap, ter nato zlagoma prodirali naprej, odkrili Martelovo dvorano, dosegli breg Mrtvega jezera in na koncu, leta 1904, še Tiho jamo.

Težko in nepredstavljivo delo prvih raziskovalcev FOTO: arhiv Parka Škocjanske jame

Odkrivanje Škocjanskih jam je zaznamovalo življenje raziskovalcev, kako zelo, lahko med drugim spoznamo na pokopališču v Škocjanu, kjer je grob speleologa Hankeja, rojenega leta 1840 v Bravanticah v takratni avstrijski Šleziji. Med raziskovanjem je zbolel, a ker je v jami pustil svoja najlepša leta, si je želel biti v Škocjanu pokopan, pripoveduje Peric. Za njegov grob skrbi javni zavod Park Škocjanske jame, občasno gostijo tudi prebivalce njegovih domačih Bravantic, ki se pridejo poklonit rojaku. Njegovo ime nosita Hankejev most in Hankejev kanal.

Pionir turizma

Medtem ko so raziskovalci tvegali v podzemlju, se je že razvijal turizem. O začetkih priča prva vpisna knjiga, ki so jo odprli leta 1819, a so jo pozneje po pričevanju domačinov Italijani zažgali. Tako so za njo ostali le opisi, med drugim o pomembnih veljakih, ki so se vanjo vpisali.

Napis, ki razkriva, kdo je uredil prvo turistično pot in kdaj. FOTO: Simona Bandur

Naslednja pomembna letnica je 1823, ko je okrajni glavar in sodnik Matej Tominc, navdušen nad naravno znamenitostjo, dal zgraditi prvo turistično pot. To je potrdil prevod latinskega napisa na prekladi nad vrati, ki pravi, da je bila »jama odprta med vladavino cesarja Franca I., ob oskrbi gospoda Tominca in po namestitvi njegove ograje«. Prevod Milana Lovenjaka z oddelka za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete pritrjuje opisu Mateja Tominca kot pionirja tamkajšnjega turizma. Ta pot je sicer eden od izhodov po koncu ogleda Škocjanske jame, vendar ne pozimi.

A preden Peric z velikim ključem odklene stara vrata, se sprehodimo po pokrajini, ki je kakor iz učbenika o značilnih kraških pojavih. Hojo ves čas spremlja šumenje reke, ob poti so brezna, ponori, globoke udornice, naravni most, tudi vrtače. »Tukaj imamo muzej na prostem z obilico pojavov, tipičnih za kontaktni kras. To pomeni, da reka priteka z neprepustnih kamnin in po prehodu na apnenčasta prepustna tla začne pronicati, ustvarjati sotesko, ponor, jamo, udornine … Potem izgine pod zemljo in tam teče ter se ponovno pojavi na drugi strani v izvirih Timave,« povzame sogovornik.

Škocjanske jame so bile prvi spomenik v Sloveniji, vpisan med Unescovo svetovno dediščino. FOTO: Park Škocjanske jame

Da je to taista reka kot tista, ki se pojavi v izvirih Timave, so sklepali že v antiki, a niso imeli dokaza. Tega so pridobili šele leta 1927 z jeguljami – pristrigli so jim plavuti in čakali, ali bodo priplavale na drugi strani ven. In so, vedro sklene Borut Peric. Ob poti razkrije tudi, kje je stal Valvasor, ko je upodobil ponorni del Reke, in kje baba Ančka kuha bob. Značilna meglica se lepo vidi z Micinega razglednika, od koder se spušča globok prepad. Da se otročad ne bi potikala ob robu sten, so jih odrasli strašili, da jih bo, če bodo hodili tja, vzela baba Ančka. Prav tista meglica je znak, da je tam in kuha bob.

Geodiverziteta narekuje biodiverziteto

Nasproti strme poti, ki se spušča proti reki Reki, se dvigajo stene, kjer domuje večja kolonija divjih golobov. Ostenje je občasen dom velike uharice, sokola selca in krokarja, poleti se na poti v Mediteran tu ustavi skalni plezalček, včasih celo gnezdi. »Tukajšnja geodiverziteta je narekovala biodiverziteto. V tem okolju so se naselile vrste, specializirane na mraz, na osenčenost, na stene,« opisuje Peric.

Samo tri leta po odprtju turistične poti so izmerili tudi najvišjo gladino reke Reke do zdaj. Ko stojimo ob oznaki in komaj vidimo reko v globini, se lahko zamislimo nad mogočnostjo narave ter kako zelo je morala narasti voda, da se je dvignila do tiste točke. Kar se zdi neverjetno, Peric preprosto pojasni: čim je pretok reke predvsem v povirnem delu zaradi obilice dežja tako povečan, da presega 120, 130 kubičnih metrov na sekundo, sifoni na koncu ne požirajo več, zato začne voda zastajati. Tako dolgo kot traja povišan pretok, toliko časa raste, in to celo do deset metrov na uro. »Zdaj pa si predstavljajte prve raziskovalce z baklami in brez vremenske napovedi. Presenetila jih je lahko nevihta, in ko se je voda začela dvigati, so lahko samo plezali … Te raziskave so bile res dramatične.«

Boruta Perica, vodjo strokovne službe Parka Škocjanske jame ter geografa, krasoslovca in jamarja, mogočnost Reke pod naravnim mostom še vedno prevzame. FOTO: Simona Bandur

Mogočnost reke se na tej poti še posebej bučno izkaže pod naravnim mostom, kjer se vode stekajo iz tako rekoč vseh lukenj in špranj ter se nato v slapu zlivajo v jezero. To je prostor, ki je prikoval mnoge občudovalce, vedno znova prevzame, kot pravi, tudi Boruta Perica.

Postoji še pred Tominčevo jamo, kjer so našli ostanke okostij iz približno tisoč let pred našim štetjem, kar kaže, da je bila že takrat zatočišče za človeka. Velika izkopavanja so izvajali na prelomu v 20. stoletje in najdbe odnesli v dunajski muzej, deloma v Trst, pred jamo, nekoč so ji rekli Hlevnjača, od leta 1889 stoji vodnjak, posvečen dunajskemu krasoslovcu Franzu Krausu. Mnogo pozneje so le malo naprej, pri izhodu iz Škocjanskih jam, na skalo pritrdili tablo, ki zaznamuje vpis v Unescovo svetovno dediščino.

Ob njej se obiskovalec zave svoje neznatnosti. »Znašli smo se v enem trenutku geološke zgodovine zemlje. V času enega življenja se bo morda kakšen kamen porušil in siga zrasla za milimeter,« pravi Borut Peric. Pa vendar človek raziskuje naprej, v jami so zdaj na vrsti potapljači, ki raziskujejo potopljene rove in še naprej sledijo reki Reki ...

Po pionirju turizma v Škocjanskih jamah, ki je dal urediti tudi prvo pot, je dobila ime Tominčeva jama. FOTO: Park Škocjanske jame